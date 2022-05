Rafael Nadal, calificat cu emoţii în sferturile turneului ATP Masters 1.000 de la Madrid

Tenismanul spaniol Rafael Nadal a acces în sferturile de finală ale turneului ATP Masters 1.000 de la Madrid, dotat cu premii totale de 6.744.165 de euro, după ce a salvat patru mingi de meci în faţa belgianului David Goffiin, de care a dispus în trei seturi, 6-3, 5-7, 7-6 (11/9), la capătul unui joc care a durat 3 ore şi 10 minute, potrivit Agerpres.

Goffin, venit din calificări, i-a opus o rezistenţă eroică "regelui zgurei", în condiţiile în care Nadal a disputat joi doar al doilea său meci din acest an pe suprafaţa sa favorită, după ce s-a confruntat cu probleme de sănătate în această primăvară.Campionul iberic, în vârstă de 35 ani, a obţinut cu această ocazie a cincea sa victorie în şapte confruntări cu jucătorul belgian. Nadal s-a impus în toate confruntările pe zgură, în timp ce Goffin a câştigat singurele două meciuri disputate pe hard.În turul următor, Rafael Nadal îl va avea ca adversar pe tânărul său compatriot Carlos Alcaraz, care a sărbătorit joi împlinirea vârstei de 19 ani printr-o victorie împotriva britanicului Cameron Norrie, pe care l-a învins cu 6-4, 6-7 (4/7), 6-3.Alcaraz, care a devenit cel mai tânăr jucător calificat în sferturile la Madrid, îl va înfrunta pe Nadal la exact un an de la primul lor duel, care a avut loc tot la competiţia din capitala Spaniei. Nadal s-a impus atunci cu 6-1, 6-2 în faţa lui Alcaraz, pe care l-a învins şi în cea de-a doua lor confruntare, care a avut loc anul acesta, în semifinalele de la Indian Wells (6-4, 4-6, 6-3)."Va fi un meci foarte dificil. În momentul în care vorbim, el este mai bun ca mine, fără nicio îndoială, pentru că este în formă, într-o dinamică foarte bună, în timp ce eu abia am revenit. El este foarte tânăr, are această energie. Ştiu foarte bine că porneşte cu un avantaj net, însă voi face tot posibilul pentru a fi competitiv", a declarat Nadal, care s-a confruntat cu o fractură de stres la coaste, care i-a întârziat debutul sezonului pe zgură.Principalii favoriţi ai turneului de la Madrid, sârbul Novak Djokovic (nr. 1) şi germanul Alexander Zverev (nr. 2), deţinătorul trofeului, au acces în sferturile de finală în urma abandonurilor adversarilor lor din optimi.Rezultate - optimi de finală:Novak Djokovic (Serbia/N.1) - Andy Murray (Scoţia) (forfait Murray)Alexander Zverev (Germania/N.2) - Lorenzo Musetti (Italia) 6-3, 1-0 (abandon Musetti)Hubert Hurkacz (Polonia/N.12) - Dusan Lajovic (Serbia) 7-5, 6-3Rafael Nadal (Spania/N.3) - David Goffin (Belgia) 6-3, 5-7, 7-6 (11/9)Carlos Alcaraz (Spania/N.7) - Cameron Norrie (Marea Britanie/N.9) 6-4, 6-7 (4/7), 6-3Andrei Rublev (Rusia/N.6) - Daniel Evans (Marea Britanie) 7-6 (9/7), 7-5Stefanos Tsitsipas (Grecia/N.4) - Grigor Dimitrov (Bulgaria) 6-3, 6-4Felix Auger-Aliassime (Canada/N.8) - Jannik Sinner (Italia/N.10) 6-1, 6-2