Rafael Nadal, după accederea în finala de la Melbourne: Pentru mine doar Australian Open contează în acest moment

Spaniolul Rafael Nadal, locul 5 mondial, a declara, vineri, după calificarea în finala de la Australian Open, că nu şi-a închipuit că va mai avea o şansă de a ajunge în ultimul act la Melbourne în acest an. El a afirmat că nu se gândeşte că ar putea atinge recordul de 21 de titluri de grand slam, ci singura sa preocupare este Australian Open, conform news.ro.

"Mă gândesc doar la Australian Open! Pentru mine doar Australian Open contează în acest moment. Nu m-am gândit niciodată că voi mai avea o şansă anul acesta. Pentru oamenii apropiaţi şi care au trăit în ultimele şase luni aproape de mine, este greu de înţeles cum am putut juca la acest nivel în acest moment. Astăzi am jucat foarte bine în primele două seturi. A trecut mult timp de când nu am jucat atât de bine. Apoi a jucat mai bine, am făcut un joc prost la serviciu la 4-3 şi şi-a găsit loviturile. Dar trebuie să luptăm! Toată lumea ştie că sunt un jucător care preferă să joace afară. Dar cu acoperişul tras a fost şi mai multă atmosferă şi asta îmi place. Deci nu mă pot plânge, mai ales că în urmă cu ceva timp nu ştiam dacă o mai pot juca tenis", a declarat Nadal.

Spaniolul Rafael Nadal, locul 5 ATP şi cap de serie numărul 6, l-a învins, vineri, cu scorul de 6-3, 6-2, 3-6, 6-3, pe italianul Matteo Berrettini, locul 7 ATP şi cap de serie 7, şi s-a calificat în finală la Australian Open, primul grand slam al anului.

Nadal s-a impus după două ore şi 55 de minute.

Pentru spaniol este a 29-a finală de grand slam din carieră şi a şasea la Melbourne.

În finală, Nadal, care s-a impus la Australian Open în 2009, va evolua cu Daniil Medvedev (Rusia), locul 2 ATP, sau Stefanos Tsitsipas (Grecia), locul 4 ATP şi cap de serie numărul 4.

Dacă va câştiga finala, Nadal va deveni primul jucător din istorie cu 21 de titluri de grand slam.