Rafael Nadal, după noaptea minunată de la Roland Garros: Este un meci special să joci împotriva lui Novak, am simţit emoţii

Spaniolul Rafael Nadal a vorbit despre o noapte minunată pentru el după ce l-a învins pe Novak Djokovici în sferturi la Roland Garros, în cel mai spectcaulos meci al anului, conform news.ro.

"Este un meci special să joci împotriva lui Novak. Am simţit emoţii pentru că în ultimele trei luni şi jumătate, singurul lucru pe care îl pot spune este că nu a fost uşor. Nu am de gând să vorbesc despre tot ceea ce am trăit în ultimele câteva luni, pentru că trebuie să merg mai departe, dar este adevărat că au fost trei luni ciudate cu tot ceea ce s-a întâmplat cu mine. Dar echipa m-a ajutat să merg mai departe, să continui, asta face ca acest meci să fie, fără îndoială, foarte special.

(n.r. - despre public) Publicul a fost incredibil, încă de la începutul turneului. De fapt, nu ştiu ce să spun. Cred că ei ştiu că nu voi mai fi aici, cum să spun, pentru mult, mult timp. Aşa că este greu de descris să joc aici, în cel mai important loc pentru mine şi să simt sprijinul publicului. Vreau să le mulţumesc."

(n.r. - despre starea lui fizică) La Roma, am spus că medicul meu va fi aici cu mine. Doctorul este aici. Ceea ce înseamnă că există lucruri care pot fi făcute şi care pot ajuta. Nu este momentul să vorbim despre asta. V-am spus că vom vorbi despre asta după ce se termină turneul pentru mine. Oricum, adun tot ce am la dispoziţie pentru a încerca să joc acest turneu în cele mai bune condiţii posibile. Nu ştiu ce se va întâmpla după aceea, sincer să fiu. Dar aici, oricum, cred că mă voi descurca.

(n.r. - despre ceea ce urmează) Încă nu am câştigat nimic. Mi-am oferit posibilitatea ca peste două zile (n.r. - vineri) să mă întorc şi să joc o semifinală la Roland Garros, ceea ce înseamnă foarte mult pentru mine. Am experienţă, nu sunt genul de persoană care are suişuri şi coborâşuri, montagne russe. Sunt încă stabil din punct de vedere emoţional, aşa că vom vedea cum va fi. Mă bucur de ziua de azi pentru că a fost o noapte minunată pentru mine, fără îndoială, plină şi de emoţii. Mâine (miercuri - n.r.) voi începe să mă concentrez pe ceea ce trebuie să fac pentru a fi gata pentru semifinale. Obiectivul principal pentru mine este să mă concentrez pe nivelul meu de joc, cel pe care l-am jucat astăzi (n.r. - marţi).

(n.r. - cine este cel mai mare tenismen din istorie) Novak, Roger şi cu mine avem o istorie incredibilă împreună, deoarece ne-am întâlnit faţă în faţă în cele mai importante meciuri, de foarte mult timp. Asta este ceea ce face povestea specială şi mă umple de emoţie. Întotdeauna vorbim despre cine a câştigat cele mai multe turnee de grand slam, cine are cele mai bune rezultate. Pentru mine, nu contează, ceea ce contează sunt visele pe care le urmărim. Cred că ne-am îndeplinit visele, scriem istoria acestui sport pentru că am făcut lucruri care nu s-au mai întâmplat înaintea noastră. Nu contează pentru mine ce este restul. Care jucător va avea cele mai multe grand slam-uri, cine a scris istoria mai bine, după părerea mea, când ne privim pe noi trei, nivelul nostru este aproape acelaşi, nu există nicio diferenţă, nu contează.

(n.r. - despre sesiunie de seară de la RG) Nu mă pot plânge pentru că acum am două zile libere. Oricum, dacă ai o zi de odihnă după aceea sau dacă, la fel ca în cazul lui Zverev la Madrid, de exemplu, care a trebuit să joace finala a doua zi, în acest caz este o problemă reală. Bineînţeles, înţeleg. Există o latură comercială, o înţeleg. Există toate posturile de televiziune care plătesc o mulţime de bani pentru a prezenta aceste meciuri, seara târziu sau noaptea. Turneul face bani, jucătorii fac bani. Trebuie găsit un bun echilibru, astfel încât totul să se potrivească cât mai bine posibil. Începând cu ora 21.00, aici, pe zgură, sistemul cel mai bun din cinci seturi poate fi foarte lung, dar asta e", a declarat Nadal, potrivit lefigaro.fr.

Spaniolul Rafael Nadal, locul 5 ATP, s-a calificat în semifinalele turneului de la Roland Garros după ce l-a învins, în noaptea de marţi spre miercuri (jocul s-a terminat la ora locală 01.16, 02.16, ora României), cu scorul de 6-2, 4-6, 6-2, 7-6 (4), pe sârbul Novak Djokovici, locul I ATP.

Rafael Nadal va evolua în faza următoare cu germanul Alexander Zverev, locul 3 ATP, care a pus capăt parcursului tânărului spaniol de 19 ani Carlos Alacaraz, locul 6 ATP, la această ediţie a French Open, eliminându-l în sferturi, cu scorul de 6-4, 6-4, 4-6, 7-6 (7).