Rafael Nadal scrie istorie: A devenit în premieră câştigătorul premiului ATP Favoritul Fanilor, în locul lui Federer!

Spaniolul Rafael Nadal, în vârstă de 36 de ani, a fost ales pentru prima dată câştigător al premiului ATP Favoritul Fanilor. “Sunt super fericit să primesc premiul Favoritul Fanilor în 2022. Mă face să mă simt minunat. Vă mulţumesc tuturor pentru susţinere nu doar pentru acest premiu, ci şi pentru susţinerea pe care o primesc în fiecare oraş şi la fiecare eveniment din lume. Înseamnă totul pentru mine. Abia aştept să vină 2023 pentru a împărtăşi din nou multe lucruri pozitive. Pe curând!”, a declarat Nadal.

În 2022, Rafael Nadal a câştigat Australian Open şi French Open, dar şi turneele de la Melbourne şi Acapulco. În ultimii 19 ani, premiul Favoritul Fanilor a fost câştigat de Roger Federer. Elveţianul nu a intrat în lupta pentru premiu în acest an, el retrăgându-se din activitate.

What a year it has been ???? @RafaelNadal has been voted as Fans’ Favourite for the first time in the #ATPAwards!



Read more ⤵️