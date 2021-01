Rafael Nadal şi Serena Williams susţin măsurile stricte anti-Covid aplicate de organizatorii Australian Open

Spaniolul Rafael Nadal consideră că jucătorii de tenis sunt privilegiaţi să poată participa la turneul Australian Open în timpul pandemiei de coronavirus şi le-a cerut colegilor săi de competiţie să aibă o perspectivă mai largă în privinţa măsurilor sanitare stricte impuse de autorităţile din această ţară, informează Reuters, potrivit Agerpres.

Circa 1.200 de participanţi au fost autorizaţi să zboare spre Australia pentru primul turneu de Mare Şlem al anului, în timp ce sute de cetăţeni australieni nu se pot întoarce acasă din cauza restricţiilor de călătorie.

Jucătorii şi jucătoarele care au venit din străinătate sunt obligaţi să urmeze o perioadă de 14 zile de carantină, în timpul căreia sunt autorizaţi să iasă din camerele lor pentru cinci ore pe zi, pentru a se antrena.

Însă, 72 de jucători, printre care şi românca Sorana Cîrstea, au fost plasaţi în izolare strictă în camerele lor, la Melbourne, după ce unii dintre pasagerii zborurilor charter în care au călătorit către Australia au fost testaţi pozitiv la coronavirus, după sosirea în "ţara cangurilor".

Nadal, împreună cu alţi jucători de top, precum sârbul Novak Djokovic, americanca Serena Willams sau românca Simona Halep, se află în carantină la Adelaide, iar spaniolul a precizat că îi pare "foarte rău" pentru cei aflaţi în izolare strictă.

"Însă atunci când am venit aici eram conştienţi că măsurile vor fi foarte stricte, pentru că ştiam că această ţară se descurcă grozav în privinţa pandemiei. Este normal să te plângi într-un fel, dar pe de altă parte, dacă ai o perspectivă puţin mai largă a ceea ce se întâmplă, vezi câţi mor pe tot globul. Vezi câţi oameni îşi pierd tatăl, mama, fără a avea şansa să-şi ia rămas bun. Este un lucru real şi asta se întâmplă, de exemplu, în ţara mea. Oameni apropiaţi mine s-au confruntat cu această situaţie", a declarat campionul iberic într-un interviu acordat CNN.

Australia a înregistrat peste 22.000 de cazuri de infectare cu coronavirus şi 909 decese, iar miercuri a fost a zecea zi consecutivă în care nu s-a confruntat cu noi cazuri locale.

Măsurile organizatorilor Australian Open au fost susţinute şi de Serena Williams, jucătoare cu 23 de titluri de Grand Slam în palmares, care a venit în Australia împreună cu fiica sa de trei ani, Olympia.

"Este foarte, foarte strict, însă este foarte bine. Este o nebunie şi super intens, dar este foarte bine pentru că, după aceea, poţi avea o nouă normalitate, aşa cum am fost obişnuiţi cu asta anul trecut în Statele Unite. Cu siguranţă este foarte greu să stai împreună cu un copil de trei ani într-un hotel întreaga zi, însă merită deoarece vrei ca toată lumea să fie în siguranţă, la sfârşitul zilei", a precizat jucătoarea americană, intervievată în cadrul emisiunii The Late Show With Stephen Colbert, difuzată de postul american de televiziune CBS.