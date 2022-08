Rafila ar candida la prezidențiale dacă PSD i-o cere: 'Eu servesc partidul' (video)

Ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, a declarat miercuri, la Antena 3, că nu ar avea nicio problemă să candideze la prezidențiale dacă PSD i-o va cere.

„Candidatura la prezidentiale din partea PSD, a spus foarte clar dl presedinte Ciolacu, va fi pe baza de competitie. Eu nu am in momentul de fata un astfel de proiect. Ramane de vazut care va fi decizia la nivel politic, eu servesc acest partid. Daca PSD considera ca eu as putea sa fiu unul din candidatii potentiali, nu am nicio problema legat de o astfel de decizie, dar eu cred ca trebuie sa fim echilibrati, sa lasam timpul sa treaca”, a declarat Rafila.

Întrebat cum comentează faptul că se bucură de cea mai mare încredere printre bucureșteni, Rafila a răspuns: „Sondajele astea vin, se schimba, nu au niciun fel de relevanta, mai ales cu doi ani inainte de alegeri. Important este ca fiecare dintre noi sa ne facem datoria cat mai bine acolo unde lucram”.