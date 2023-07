Rafila, despre scandalul momentului: 'MS are atribuţii în ceea ce priveşte asigurarea condiţiilor igienico-sanitare în toate aceste instituţii'

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila, s-a referit la situaţia centrelor în care bătrânii erau supuşi unor tratamente inumane şi a precizat că a primit un raport de la Direcţia de Sănătate Publică Ilfov cu activităţile derulate în acestea în ultimii doi-trei ani. Rafila a subliniat că aceste centre nu se aflau în subordinea Ministerului Sănătăţii şi că nu cunoaşte starea pacienţilor.

”Nu au fost la spitalele Ministerului Sănătăţii, au fost la spitale ale altor ministere, Ministerul Apărării şi Ministerul Administraţiei şi Internelor. Nu am o informaţie legată de starea pacienţilor în sine. Pot să solicit o astfel de informare, nu neapărat individuală, ci în general, care se referă la aceşti pacienţi”, a declarat, vineri seară, Alexandru Rafila, într-o conferinţă de presă, răspunzând unor întrebări, informează News.ro.

Ministrul a precizat că este foarte preocupat de acest subiect: ”Avem un raport acum pe care l-am primit de la Direcţia de Sănătate Publică a judeţului Ilfov, prin Serviciul de control, ce activităţi s-au desfăşurat acolo, în judeţ, în ultimii 2-3 ani. De asemenea, avem datele de la nivelul Ministerului Sănătăţii şi vom încerca să coroborăm aceste date pe care le primim legat de inspecţiile desfăşurate, cu activităţile desfăşurate de alte instituţii ale statului care au responsabilităţi în primul rând cu instituţiile aflate în subordine a ministerului”.

Ministrul Sănătăţii a adăugat că nu are multe date din raportul DSP, dar că se va face o analiză amănunţită. ”Nu am foarte multe date să vă dau din raport, pentru că nu am găsit date concludente care să sugereze că acolo s-ar fi întâmplat ceva neobişnuit. Dar asta nu înseamnă că nu vom trece şi la o analiză mai aprofundată, inclusiv prin discuţii cu cei care au desfăşurat aceste activităţi în ultimii doi-3 ani. Abia am obţinut raportul de la Direcţia de Sănătate Publică Ilfov. În cursul săptămânii viitoare vom avea astfel de discuţii încât să putem să ştim exact din punct de vedere sanitar. Sigur, Ministerul Sănătăţii are atribuţii în ceea ce priveşte asigurarea condiţiilor igienico-sanitare în toate aceste instituţii de îngrijire. Nu se referă doar la aceste cămine, ci şi la cămine de bătrâni, pentru copii, centre de îngrijire pentru copii cu dizabilităţi, de exemplu. Toate fac subiectul activităţilor Inspecţiei Sanitare de Stat şi o să vă comunicăm un sumar al acestor activităţi din judeţul Ilfov”, a precizat Rafila.

Alexandru Rafila a subliniat că vor fi echipe mixte de control

”Vor fi echipe mixte de control atât din partea dânşilor cât şi din partea Inspecţiei Sanitare de Stat. Este singurul organism de control aflat în subordinea Ministerul Sănătăţii şi care este abilitat, aşa cum vă spuneam, să desfăşoare activităţi în instituţiile de acest tip. Avem un raport pentru toate instituţiile din ţară şi unul pentru Ilfov”, a spus Rafila.