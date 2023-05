Rafila: 'Era mult mai uşor de obţinut titul de profesor la Oxford decât poziţia de director la o Staţie Judeţeană de Ambulanţă'

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila, a declarat, sâmbătă, că a simplificat ordinul care prevede criteriile pentru angajarea directorilor pentru Staţiile Judeţene de Ambulanţă, astfel că, din vară, vor putea fi organizate concursuri. Rafila îşi doreşte ca şi Direcţiile de Sănătate Publică să aibă conduceri stabile.

Alexandru Rafila a declarat, sâmbătă, la Oradea, într-o conferinţă de presă, că în momentul în care a preluat conducerea Ministerului Sănătăţii a găsit un ordin, din 2020, care reglementa modul de ocupare a postului de manager al SAJ, însă ar fi fost mai uşor de obţinut titlul de profesor la Oxford, decât cel de manager al SAJ.

„Am găsit la Ministerul Sănătăţii un ordin care reglementa modul de, cred că era făcut în 2020, reglementa modul de ocupare a posturilor de conducere în cadrul Serviciilor de Ambulanţă. L-am revizuit acel ordin, încât să îl facem operaţional, aplicabil. Era un ordin care avea... era mult mai uşor de obţinut titul de profesor la Oxford decât poziţia de director la o Staţie Judeţeană de Ambulanţă, dacă acel ordin s-ar fi aplicat. Era extrem de complicat, nu era operaţional, aşa că avem un nou ordin şi suntem avansaţi, avem deja şi un set de câteva mii de întrebări care trebuie să reprezinte baza de examinare a candidaţilor la această poziţie şi cu sigurnţă, în cursul acestei veri vom începe concursurile pentru ocuparea tuturor posturilor. Îmi doresc nu numai pentru Staţiile Judeţene de Ambulanţă, dar pentru toate instituţiile aflate în subordinea Ministerului Sănătăţii, să existe stabilitate, pentru că starea de provizorat nu este stimulativă”, a precizat Rafila.

Ministrul Sănătăţii îşi doreşte conducere stabilă şi la Direcţiile de Sănătate Publică.

„Aş vrea să fac un mic comentariu, apropo de Direcţiile de Sănătate Publică, pentru că şi acestea ar trebui să aibă conduceri stabile. Din păcate, nu avem, perioada aceasta, foarte multă atractivitate pentru medici, ca să ocupe postul de conducător al Direcţiilor de Sănătate Publică. A existat o propunere parlamentară din partea PNL, acum câteva luni, care permite practic oricărei persoane, indiferent de pregătirea profesională, să ocupe postul de director al DSP. M-aş bucra dacă am găsi, împreună cu Parlamentul, cu colegi din Guvern, o cale prin care să reprofesionalizăm DSP”, a declarat Alexandru Rafila.

Potrivit lui Rafila, directorii de DSP ar trebui să aibă un nou statut astfel încât medicii să fie atraşi de această funcţie.

„Vreau să vă spun un lucru care este foarte important. Eu m-am ocupat în 2003 - 2004 de negocierea capitolului pentru sănătate, pentru aderarea României la Uniunea Europeană, pentru că discutam de domeniul sănătăţii publice atunci şi am făcut paşi foarte importanţi în momentul respectiv, am profesionalizat şi am dezvoltat foarte mult Direcţiile de Sănătate Publică. Pe vremea aceea erau mulţi medici care lucrau în sănătatea publică. din păcate nu mai pot să spun acest lucru şi trebuie să găsim o soluţie încât să acordăm un anumit statut care să aducă medicii în DSP. Statutul de funcţionar public obişnuit nu îi aduce, pentru că diferenţele salariale sunt foarte mari între un medic şi un director DSP”, a explicat Rafila.