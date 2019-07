Rahul Gandhi şi-a anunţat demisia de la conducerea Partidului Congresului din India

Rahul Gandhi, moştenitor al marii dinastii politice indiene Nehru-Gandhi, şi-a anunţat miercuri demisia de la preşedinţia Partidului Congresului, aflat în opoziţie, după înfrângerea sa electorală severă în faţa naţionaliştilor hinduşi ai premierului Narendra Modi, relatează AFP potrivit Agerpres.

"În calitate de preşedinte al Partidului Congresului, sunt responsabil de înfrângerea la alegerile din 2019. Pentru creşterea viitoare a partidului nostru, este vital să îmi asum responsabilitatea. Din acest motiv, am demisionat din postul de preşedinte al Partidului Congresului", a anunţat Rahul Gandhi într-o scrisoare publicată pe contul său de Twitter.Partidul Bharatiya Janata (BJP) condus de Narendra Modi a obţinut o victorie electorală categorică la alegerile legislative din aprilie-mai, aruncând Partidul Congresului în criză.Principala formaţiune de opoziţie nu a câştigat decât circa 50 de circumscripţii, adică de şase ori mai puţin decât BJP, un duş rece pentru această formaţiune cheie din politica indiană după independenţa din 1947 şi care a dat mulţi dintre şefii de guvern."Lupta mea nu a fost niciodată o simplă luptă pentru puterea politică. Nu am ură sau furie faţă de BJP, dar fiecare celulă a corpului meu se opune instinctiv ideii lor privind India", a adăugat Rahul Gandhi în scrisoarea sa de demisie."Atacul asupra ţării noastre şi asupra Constituţiei noastre dragi care are loc în prezent urmăreşte să distrugă ţesutul social al naţiunii noastre", a scris el, precizând că va rămâne "un soldat loial Partidului Congresului".Fiu, nepot şi strănepot de premieri indieni, Rahul Gandhi, în vârstă de 48 de ani, născut şi crescut în ideea de a guverna odată India, i-a succedat mamei sale Sonia la conducerea Partidului Congresului în decembrie 2017.