Raliul Liniei Întâi - cadre medicale şi reprezentanţi ISU, copiloţi la un eveniment avanpremieră a campionatului de raliuri

Aproape 50 de medici, asistente, angajaţi ai Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă, dar şi autorităţi locale care înfruntă lupta cu coronavirusul au fost, luni, copiloţi în cadrul unui eveniment avanpremieră a Campionatului Naţional de Raliuri Betano, se arată într-un comunicat al Sibiu Racing Team.

"Înainte cu doar trei săptămâni de startul etapei a III-a din competiţia naţională, Sibiu Racing Team a organizat un eveniment dedicat liniei întâi. Pandemia de coronavirus este, pentru mulţi, o luptă contra cronometru, exact ca şi competiţiile de raliu. Doar că lupta cu coronavirusul e un adevărat coşmar, iar finalul este imprevizibil. Astăzi însă, medicii, asistentele şi toţi cei care au fost copiloţi la Raliul Liniei Întâi s-au putut deconecta în dreapta piloţilor Sibiu Racing Team şi chiar relaxa, după luni întregi tensionate", se arată în comunicatul Sibiu Racing Team.Prin acest eveniment, organizatorii Raliului Sibiului spun că au vrut să îşi exprime recunoştinţa şi aprecierea pentru toate cadrele aflate în prima linie în lupta cu pandemia de coronavirus."A fost excelent. Au fost câteva minute lungi. E incredibil ce fac oamenii ăştia cu maşinile! Răsplata de astăzi ne încălzeşte sufletele. Vedem că ceea ce facem noi în fiecare zi este apreciat", a declarat managerul Serviciului de Ambulanţă Sibiu, Constantin Popescu.Cadrele medicale care au participat la eveniment au spus că a fost o experienţă deosebită să fie copiloţi."Demult cred că nu am mai descărcat atâta adrenalină. Aveam senzaţia că activitatea mea este cea care eliberează tot, nici vorbă. Asta ne şi încarcă pozitiv şi este un miracol, în primul rând, cel care este în stânga e decisiv pentru a te face să te simţi în siguranţă şi al doilea rând, traseul şi senzaţiile pe care ţi le oferă sunt deosebite. Vine nemaipomenit acest eveniment, este o eliberare care mă şi încarcă în acelaşi timp. Aşa că o să merg înapoi la spital, să dau ce am acumulat acum. După multe luni în care n-am avut nicio experienţă deosebită, asta s-a potrivit de minune", a declarat medicul infecţionist Victoria Bârluţiu.Organizatorii au precizat că au vrut să fie alături de cei din linia întâi."Vrem să fim cât mai aproape de ei. Ştim că fac un efort enorm pentru a salva vieţi. Am încercat să-i scoatem un pic din atmosfera aceea din spital, de stres şi i-am adus aici să simtă şi ei ce înseamnă să fii un copilot într-o maşina de raliuri", a declarat Horaţiu Baltador, preşedintele Sibiu Racing Team, organizator al Raliului Sibiului 2020.Raliul Sibiului 2020, etapa a III-a a Campionatului Naţional de Raliuri Betano, va avea loc în 14 şi 15 august şi este un eveniment organizat de Sibiu Racing Team, sub egida Federaţiei Române de Automobilism Sportiv. Evenimentul este cofinanţat de Primăria Sibiu prin Agenda Sport 2020 şi de Consiliul Judeţean Sibiu prin Serviciul Public Transilvania Sibiu.