Raluca Aprodu şi Alec Secăreanu, într-un serial HBO Europe produs în România

Actorii Raluca Aprodu, cunoscută pentru rolurile din „Câini” şi „În derivă”, şi Alec Secăreanu, care s-a remarcat în „God's Own Country”, „Cannibal” şi „Strike Back”, sunt protagoniştii serialului „RUXX”, dramă HBO Europe produsă în România, potrivit news.ro.

Serialul, regizat de Iulia Rugină („Breaking News”, „Love Building”) şi Octav Gheorghe, după un scenariu semnat de Vera Ion, va avea opt episoade a câte 45 de minute.

„RUXX” este o dramă modernă despre relaţii şi tânăra generaţie din România, care trăieşte într-o ţară prinsă între trecut şi viitor. Serialul o are în centru pe Rux (Raluca Aprodu), care încearcă să echilibreze cariera solicitantă, lucrând pentru un mare dezvoltator imobiliar din Bucureşti, cu celelalte priorităţi ale vieţii ei: îşi susţine financiar familia şi are o relaţie la distanţă. Ea încearcă să plece din România şi să meargă în Los Angeles, dar viaţa are alte planuri şi este atrasă în cel mai mare proiect al şefului ei: campania electorală a soţiei sale pentru primăria Bucureştiului.

Din distribuţie fac parte: Mădălina Craiu („Umbre”), Bogdan Dumitrache („Pororoca”, „În derivă”), Şerban Pavlu („Umbre”), Alina Chivulescu („Selfie”), Ioana Bugarin („Moromeţii 2”) şi Marian Olteanu („Alice T.”).

Regizoarea Iulia Rugină a transmis, vineri, într-un comunicat: „«RUXX» este proaspăt şi puternic, emoţionant şi curajos. Îmi vorbeşte în atât de multe moduri, încât am simţit o legătură de la prima citire a scenariului. Văd un pic din fiecare personaj în mine, în persoana în care am devenit, o femeie din România de astăzi şi o femeie a lumii. Este atât o onoare profesională, cât şi o provocare să fac parte din acest proiect, înconjurată de o echipă grozavă şi de o distribuţie de vis pentru mine ca regizor”.

Ioanina Pavel, producător HBO Europe, a completat: „Aşteptaţi-vă la un serial la fel de curajos şi vizionar ca cele care au definit şi definesc HBO. «RUXX» este din acelaşi aluat şi vocea Verei Ion este de aceeaşi factură”.

Johnathan Young, producător executiv HBO Europe, a spus: „Cu «RUXX» ne-am dorit să construim pe felul uimitor de a spune poveşti pentru care HBO Europe este renumit în România şi, imediat ce am citit scenariile, am putut vedea un serial care va încânta publicul”.

Serialul este regizat de Iulia Rugină (6 episoade) şi de Octav Gheorghe (2 episoade). Scenariile sunt scrise de Vera Ion, iar Andrei Butică este director de imagine.

Ioanina Pavel este producător HBO Europe, iar Johnathan Young şi Antony Root sunt producători executivi. Cristian Mungiu şi Tudor Reu sunt producătorii din partea Mobra Films, care asigură serviciile de producţie.