Raluca Prună a răbufnit după atacul lui Tudorel Toader: 'Mă onorează. Totul mă desparte de actualul ministru al justiției'

Fostul ministru Raluca Prună susține, într-o postare pe Facebook, că Tudorel Toader a atacat-o fără să o numească în legătură cu procedura reinvestirii Laurei Codruța Kovesi. Prună afirmă că își asumă procedura din 2016 și că nu are niciun regret. Cât despre atacul ministrului Justiției, Raluca Prună spune că orice atac o onorează și o validează în lumea în care funcționează și nu are ce răspunde lui Toader.

„M-a atacat Tudorel Toader fără sa ma numească in legătura cu procedura reinvestirii Codrutei Kovesi.

Am mai explicat ca am ales o cale prevăzută de lege. In considerarea rezultatelor DNA sub conducerea dnei procuror Kovesi. La acel moment (martie 2016), mi s-a reproșat ca puteam face o procedura chiar dacă reinvestesc (?!) Am ales sa nu fac o pseudo procedura in care sa invit procurori sa candideze pe un post care urma sa fie ocupat prin reinvestire. Îmi asum procedura de atunci și nu am niciun regret. Am respect pentru magistrati și nu i-as fi invitat figuranți intr-o procedura care nu își avea rostul.