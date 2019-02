Raluca Prună, AVERTISMENT după succesul Laurei Codruța Kovesi din Comisia LIBE

Fostul ministru al Justiție, Raluca Prună, avertisment privind cursa pentru șefia Parchetului European. Prună susține că România trebuie să își exploateze la maximum șansa istorică de care are parte.

"Dna K este prima și urmare a votului in Comisia LIBE. Deci este candidatul susținut de Parlamentul European. Rămâne Consiliul. Mandatul României in Consiliu e dat și de Președinte. Așa ca speranța e legitima. Nu va fi ușor, dar ar fi păcat ca România sa nu folosească toate mijloacele pentru valorificarea unei performante remarcabile in candidatura pentru cel mai înalt post care ar putea fi ocupat de un roman in instituții europene.

Ar fi o încheiere rotundă a faptului ca, in 2016, acordul politic pentru cooperarea consolidata care a făcut posibila crearea instituției procurorului european s-a făcut cu voturile României. Date de mine in Consiliul JAI și reconfirmate de Anca Dragu in Consiliul ECOFIN", scrie Raluca Prună pe Facebook.

