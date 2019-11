Raluca Prună demontează argumentele PNL: De este Klaus Iohannis obligat să accepte dezbaterea cu Viorica Dăncilă

Raluca Prună, fost ministru al Justiţiei în Guvernul Cioloş, este de părere că preşedintele Iohannis este sfătuit greşit să nu accepte o dezbatere cu Viorica Dăncilă. Potrivit fostului ministru, Iohannis este obligat să accepte dezbaterea. Prună oferă cinci argumente în acest sens:

"1. Trebuie sa se adreseze propriilor votanti care macar atat merita, sa le explice intr-o dezbatere candidatul pe care il sustin de ce merita un al doilea mandat. Povestea cu firul ierbii in care intalnim interlocutori In locuri agreate de staful de campanie desconsidera inteligenta votantului mediu al Presedintelui Iohannis. In plus, Presedintele Iohannis chiar nu are profilul celui care merge in piete si se amesteca cu multimea.

2. Trebuie sa nu demotiveze electoratul lui Barna care s-ar putea sa nu iasa la vot pe 24 noiembrie. Si refuzul de a dezbate ii poate intari acestui electorat convingerea ca mai bine sta acasa.

3. Viorica Dancila, saraca cu duhul cum s-a profilat, a fost votata de 22% dintre cei care au votat, adica de peste 2 milioane de romani. Argumente ca a dezbate cu ea inseamna a o legitima sunt pur si simplu ridicole. Dancila, ne place sau nu, este legitimata de voturile a 2 051 610 romani care si-au exercitat dreptul la vot. A-i ignora inseamna a adanci o falie produnda deja in societate. Iar dezvoltarea Romaniei nu se poate face fara a tine cont de aceasta parte de electorat. Captivi poate, dar concetatenii nostri. A-i ignora este exact ce a facut PSD cu noi dupa 2016, nicio diferenta.

4. Persoana care aspira la functia de Presedinte trebuie sa nu uite ca, potrivit Constitutiei, presedintele este un mediator. Medierea se face vorbind, convingand, nu tacand. Fuga de Dancila e in acest context si mai greu de inteles.

5. Poate cel mai important: turul 2 nu e dat, de joaca. Se poate invata ceva si din lectia amara data candidatului USR PLUS care a crezut ca are diaspora si marile orase in buzunar si nu a fost asa. Lectia a fost usturatoare. Si nu o putem repeta in turul decisiv unde jucam soarta Romaniei. Voturile sunt volatile si increderea trebuie mentinuta cu efort continuu. Sa nu avem surprize in turul 2 cu sfaturi de genul ignore Dancila pentru ca nu merita. Asta antagonizeaza si mai mult electoratul lui Dancila si demotiveaza pe cei care credem in puterea cuvantului. Ca votant vreau macar in campanie sa vad candidatul caruia ii dau votul ca munceste pentru votul meu pana in ultima clipa si ca trateaza cu respect o minima asteptare: confruntarea adversarului. Nimic mai simplu daca adversarul este modest, prea modest intelectual si daca staful de campanie intelege ca rolul sau nu este sa ridice ziduri in jurul candidatului, ci sa il puna in cea mai buna lumina."