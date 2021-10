Raluca Prună, despre NOMINALIZAREA Alinei Gorghiu la Justiție: Sprint DIRECT cu capul în zid

Raluca Prună, fost minitru al Justiției, susține că nominalizarea Alinei Gorghiu la portofoliul de la Justiție e un sprint direct cu capul în zid. Prună e convinsă că Gorghiu are zero competențe în domeniu, dar o sfătuiește să medieze rezvolvarea problemei căldurii din Timișoara.

"Ii urez succes Alinei Gorghiu ca ministru al justitiei. E o propunere rațională in acest sprint direct cu capul in zid. Adică e o propunere ca sa fim siguri ca ne spargem capul definitiv. Pe continut, nu am nicio așteptare de la Gorghiu ca ministru al justitiei. Singurul lucru legat de preocupările pe justiție ale doamnei Gorghiu de care îmi amintesc era propunerea de a executa acasa condamnări la pușcărie pentru pedepse de pana la 7 ani - adică pentru tâlharii, furturi calificate, violuri care nu sunt in grup, diverse forme de trafic, corupție. Cam atât pot eu cita din calitatea de ales jurist al doamnei.

Ce altceva face doamna Gorghiu? Este de mai multe legislaturi aleasa in Circumscripția Timiș, nefiind din Timiș, și singura legătura fiind probabil ca e simplu sa candidezi in Circumscripția in care știi sigur ca vei fi ales. In aceasta calitate așteptam o poziție publica fata de situația din Timișoara. Un apel la Citu sa aloce bani din fondul de rezerva pentru a debloca parțial măcar situația. O poziție publica fata de cetățenii Timișoarei care au votat-o senator. Nimic. Singurele postări sunt ode pentru Citu, de înțeles caci iata merge acum la Justitie, și un mesaj entuziast despre PNRR și cum vin 3.7 miliarde de euro ca și când ar fi avut vreo contribuție la PNRR. Vin banii dacă faceti și câteva reforme și vestea proasta e ca dacă vin e mai greu sa ii furați. Cum spuneam: succes! Voi urmări cu entuziasm și o sinceră curiozitate profesională audierea", scrie Prună pe Facebook.