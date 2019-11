Raluca Prună îl atacă pe Tudorel Toader: 'Ar trebui retras din toate forurile in care reprezinta statul roman'

Raluca Prună, fost ministru al Justiţiei în Guvernul Cioloş, îl atacă pe Tudorel Toader, fost ministru al Justiţiei în ultimele trei guverne PSD. Prună reacţionează la zvonul că Guvernul Orban ar putea să ceară revocarea lui Toader din Comisia de la Veneţia şi susţine că actualul rector al Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi ar trebui să piardă şi alte funcţii.

"Tudorel Toader ar trebui retras din toate forurile in care reprezinta statul roman. Nu e Comisia de la Venetia singurul astfel de for, desi cel mai important. Eu nu inteleg intarzierea in a opera aceste retrageri de incredere a statului in Toader. Justitia si atacul asupra acesteia a fost fermentul care a permis resetarea guvernamentala. Care fara presiunea societatii civile nu ar fi fost posibila", scrie Raluca Prună pe Facebook.

Tudorel Toader, fost judecător al Curţii Constituţionale, a reacţionat la informaţia că şi-ar putea pierde statutul de membru titular al Comisiei de la Veneţia. Publicaţia "Europa liberă" notează că Guvernul Orban ar putea cere în luna decembrie înlocuirea lui Tudorel Toader din calitatea de reprezentant al României.

"Era previzibil acest demers, în condițiile în care mulți sunt cei care își doresc să fie membri titulari în Comisia de la Veneția. Rămâne de văzut. Guvernul anterior a menținut calitatea de membru supleant pentru Bogdan Aurescu. Cel mai probabil este faptul că voi trimite o scrisoare deschisă către președintele Comisiei de la Veneția. Eu cred că vor face un astfel de demers", a declarat Tudorel Toader, pentru STIRIPESURSE.RO.