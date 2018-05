Raluca Prună, reacție dură după decizia CCR: 'E ziua căderii noastre în istoria tristă post comunistă'. Fostul ministru vorbește despre suspendarea lui Iohannis

Fostul ministru al Justiției, Raluca Prună, a reacționat dur după decizia CCR care a admis sesizarea Guvernului privind existența un conflict juridic de natură constituţională între ministrul Justiţiei şi preşedintele Klaus Iohannis şi între Guvern şi preşedinte, ca urmare a respingerii de către şeful statului a cererii de revocare a şefei DNA, Laura Codruţa Kovesi.

„Ziua de azi trebuie ținuta minte. Ca o zi o rușinii, rusinea noastră la 100 de ani. Ca o zi in care ‘inteleptii’ cetății puși acolo pentru ca ar sti principiile, regulile, ar avea simtul dreptății și al realității, și ar sti sa măsoare situații particulare pe calapodul acestor principii scrise in Constituție, și-au arătat culorile fade, caracterele mici și supușenia fata de jupânii păpușari- marginali intr-o cetate funcțională, după orice criteriu.

Ziua de azi nu este despre Kovesi, DNA, justitie și un tragic ministru al justitiei al cărui nume nu mai trebuie pomenit in veci. Ziua de azi este despre noi toți. E ziua căderii noastre in istoria trista post comunista, intr-o istorie de dinaintea integrarii formale in Uniunea Europeană. Neformal și pe bune, suntem la granița de la început. Iar guvernanții nostri, in maaaare parte, au lucrat la asta cu osârdie (termeni slavi aici, mai jos, on purpose).

Îmi sunt dragi prietenii, dar mai drag adevarul. Ziua de azi isi are obarsia in 2006, când premier era Tariceanu și rolul ministrului a fost reintrodus discutabil intr-o procedura in care nu avea ce cauta, încălcând ceea ce fusese agreat pentru justitie la încheierea negocierilor. Ziua de azi este despre cum atunci când legiferezi in considerarea persoanei plătești. Chiar și după 12 ani. Detalii cat de curand, când ne mai dezmeticim din șocul zilei acesteia infame și demult anunțate. Am ceva de povestit, caci am luat parte la negocierile pentru justitie in 2004, am asistat apoi guvernul Tariceanu, i-am scris chiar strategia pe justitie si pe cea anti-coruptie. Și mi-am dedicat 20 de ani din viața profesională și din viața tout court pentru devenirea europeană a țării mele.

Ce rămâne de făcut? Suspendarea Președintelui. Care e pus in situatia sa respecte o decizie a unei infame curți numite constituționale. Sper sa fie competent sfătuit și sa aleagă suspendarea. Noua ne rămâne datoria sa denunțăm derapaje de la lege, bun simt, o minima decenta. Eu asta voi face, fără ezitare. Voi vorbi, ma voi detașa de o instituție care nu are nimic de a face cu constitutionalismul, in numele unor principii mai înalte. Nu numele da reputația. Nu ma interesează motivarea, e imposibila in termeni de constituționalitate. Și da, ca in orice nesupunere civică, primesc urmările.

Noapte buna, golanii ne păzesc cetatea de noi înșine. Curand e o alta dimineata.”, este mesajul Ralucăi Prună.