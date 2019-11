Vicepremierul Raluca Turcan a EXPLICAT cum a studiat la Moscova: 'Am ajuns cu forța la grupa de limbă rusă'

Vicepremierul guvernului Orban, Raluca Turcan, a explicat, la România Tv, cum a ajuns să studieze la Moscova.

"Eu am făcut Relații Economice Internaționale din cadrul ASE. Era și o catedră de rusă și s-au ales aleatoriu studenți. Și așa am nimerit eu acolo, să cunosc o limbă și să înțeleg o cultură. Colaborau cu Institutul Pușkin din Moscova și uite așa a trebuit să merg la Moscova. Cu forța n-am plecat acolo, am ajuns cu forța la grupa de limbă rusă. Este o experiență pe care am completat-o în SUA și Austria. Nu am nici un regret", a declarat Raluca Turcan.

