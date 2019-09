Raluca Turcan: 'Acest guvern a reuşit să exporte incompetenţa şi corupţia în Parlamentul European'

Liderul deputaţilor liberali, Raluca Turcan, a afirmat, luni după-amiază, la Cluj-Napoca, că PNL va depune zilele acestea moţiunea de cenzură şi că în această perioadă asistăm la “ultimele zbateri ale unei guvernări eşuate”, care a îngenunchiat România, precizând că menţinerea acestui guvern în fruntea ţării dăunează nivelului de trai al românilor.

Partidul Naţional Liberal a făcut tot ce îi stătea în putinţă, ca lider al Opoziţiei, să înlăture această guvernare eşuată, a declarat luni prim-vicepreşedintele PNL Raluca Turcan, care a precizat că ţelul unei Românii normale poate fi atins doar prin al doilea mandat al preşedintelui Klaus Iohannis.

“Zilele acestea depunem moţiunea de cenzură şi avem numărul de semnături necesare pentru demiterea acestui guvern. Asistăm practic la ultimele zbateri ale unei guvernări eşuate care a îngenunchiat România. Ceasul nu mai poate fi dat înapoi. Şi se dovedeşte că fiecare minut în plus, fiecare zi care se scurge cu menţinerea acestui guvern falimentar în frunte dăunează nivelului de trai al românilor, dăunează României. De aceea, Partidul Naţional Liberal a făcut tot ce îi stătea în putinţă, ca lider al opoziţiei, să înlăture această guvernare eşuată, care guvernează în haos imoral şi ilegitim, cu o incompetenţă care face ravagii. Am negociat, am scris moţiunea, am purtat discuţii concretizate într-o majoritate parlamentară care să trimită guvernul Dăncilă acasă”, a declarat Raluca Turcan, luni după amiază, la reunirea PNL de la Cluj-Napoca.

Turcan a precizat că guvernul şi-a exportat incompetenţa şi corupţia în Parlamentul European, afectând interesele ţării prin numirea Rovanei Plumb pentru funcţia de comisar european.

“Acest guvern a reuşit ca dincolo de răul făcut pentru români şi România să exporte incompetenţa şi corupţia în Parlamentul European. Vedeţi zilele acestea cât de grav au fost afectate interesele României prin faptul că premierul Dăncilă s-a ambiţionat să îşi trimită prietena comisar european. Şi-a imaginat că vor ieşi şi vor reuşi să păcălească Parlamentul European printr-o tranzacţie făcută peste noapte, pentru două apartamente pe care Rovana Plumb nici măcar nu le deţine, în valoare de 800.000 de euro. În ce loc din România noastră se mai vând două apartamente în weekend cu o valoare de 800.000 de euro? Doar în Guvernul Dăncilă”, a mai afirmat Raluca Turcan.

Raluca Turcan a subliniat că preşedintele Klaus Iohannis a demonstrat că poate să transforme România "în ţara în care guvernul şi instituţiile servesc cetăţeanul, în acea ţară în care instituţiile au eficienţă în materie de educaţie, sănătate autostrăzi, ordine publică, în acea ţară în care funcţiile se ocupă prin concurs sau pe bază de competenţe şi nu pe apartenenţă la clientela politică, în acea ţară în care nu sunt eliberaţi infractori şi marii corupţi".