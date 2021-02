Raluca Turcan acuză 'trendul' bugetarilor de a cumula pensia cu salariul / VIDEO

Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a declarat miercuri, la Antena 3, că ar trebuie combătută cumularea pensiei cu salariul la stat prin oferirea posibilității unui angajat să muncească până la 70 de ani dacă preferă salariul dar cu condiția să nu încaseze pensie odată ce a atins vârsta standard de pensionare.

„Sunt foarte multi oameni care si inainte si dupa varsta de pensionare au ales sa se pensioneze si dupa pensionare s-au angajat la stat. Vazand acest trend care este unul considerabil, de pensionari reangajati la stat, am apreciat ca ar fi bine sa dam aceasta oportunitate sa lucreze in sistemul public chiar pana la o varsta mai inaintata, de 70 de ani de exemplu, sa ramana sa lucreze doar daca vor sa ramana, insa sa nu mai cumuleze si pensia cand au salariu de la stat. Daca lucreaza in privat, pot cumula salariu in privat si pensia”, a declarat Raluca Turcan.

