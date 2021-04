Raluca Turcan anunță că România va PLĂTI consultanță cu bani din PNRR pentru recalcularea pensiilor

Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a anunțat că România va plăti consultanță pentru recalcularea pensiilor românilor. Asta deși procedura a început de pe vremea când la guvernare era PSD. Vestea proastă e că deocamdată cei de la Muncă sunt încă în stadiul de evaluare a dosarelor și de trecere a acestora în online.

"Avem 220.000 de dosare evaluate de pensii. Asta înseamnă includerea tuturor dosarelor în format electronic. Întregul proces are două etape, etapa evaluării și etapa recalulării când se finalizează procedura. Noi am estimat că întregul proces să fie finalizat într-un an și jumătate. Pe PNRR luăm în calcul să plătim consultanță pentru procedura de recalculare pentru a vedea care este soluția cea mai bună.

Noi am estimat că vom avea nevoie e 1500 de noi persoane pentru două luni de zile", a declarat Turcan.