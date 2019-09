Raluca Turcan, cuvinte de laudă la adresa lui Klaus Iohannis: Este un președinte bun și eficient într-o Românie europeană

Liderul deputaţilor liberali, Raluca Turcan, a afirmat sâmbătă, la Constanţa, că în aceste zile au loc ultimele zvâcniri ale guvernării PSD şi că după ce au secătuit ţara de aproape toate resursele, social-democraţii au ajuns să fuse până şi miniştrii pentru a mai rezista o zi în plus la guvernare.

Turcan a declarat sâmbătă la “Reuniunea Filialelor PNL din Regiunea Sud – Est”, care a avut loc la Casa de Cultură din Constanţa, că preşedintele Klaus Iohannis şi liberalii au reprezentat în ultimii ani rezistenţa împotriva politicii nocive a PSD.



„Un președinte care a asigurat ancora de stabilitate pentru țară când reprezentanții PSD din Parlament și Guvern atacau fundamentele democrației, cetățenii, instituțiile, companiile și partenerii externi ai României.



Vă amintiți cum declara ingenuu Viorica Dăncilă, într-o ședință de Guvern, că vrea să ”reducă democrația”? Aproape le reușea, dacă nu ar fi existat Președintele Iohannis și PNL.



De aproape trei ani, Președintele Klaus Iohannis și PNL au constituit Rezistența la politica nocivă a PSD.



Zilele acestea asistam la ultimele zvâcniri de disperare ale guvernului PSD.



După ce a secătuit țara de tot ce se putea, PSD a ajuns să fure până și miniștri, orice, numai să nu piardă puterea!



Nu doar ca au dat legi ca să îi scape pe corupți. Au dat drumul la 19 000 de infractori periculoși de stradă.



Și, pentru că asta nu era destul, i-au apăsat pe oameni cu povara unui trai mai scump. De 3 ani, România este campioană în Uniunea Europeană la creşterea preţurilor. Și-au pus pilele și clienții pe funcții plătite într-o lună cu leafa unui om de rând pe un an. Nu le-a păsat de spitale, unde oamenii mor cu zile.



Adevărul gol goluț este că, aproape trei ani, au guvernat împotriva românilor. Pe Președintele votat de romani l-au sabotat, pe cetățeni i-au disprețuit, mințit și furat.



PSD a dat naștere unui stat care lucrează împotriva românilor. De aceea, PSD trebuie distrus ca sistem. Oricine au fost liderii, crezul politic a fost unul singur: că România le aparține. Odată cocoțați pe funcții, au vrut tot mai mult, în disprețul interesului public.



Vom schimba toate aceste lucruri!

PSD va plăti, la vot, factura tuturor șanselor ratate pentru țară.



Sunt mai puțin de două luni până la alegerile prezidențiale.



Să începem convingând fiecare om, din fiecare oraș și sat al României, să vina la vot pentru Președintele Iohannis. Să nu treacă o singură zi fără să strângem susținere pentru oameni politici integri și implicați!



Suntem 19 milioane de români. O parte dintre noi construim România de astăzi. Mâine o vor face copiii noștri. Toți dorim ca, atunci când ni se face o nedreptate, să fim apărați. Toți vrem să trăim într-o societate onestă. Să trăim decent și să fim în siguranță.

Klaus Iohannis este astăzi o garanție că România poate face pasul către normalitate.



Un Președinte bun este acela care nu omite nicio cale dată de Constituție, pentru a opri abuzurile guvernării.



Un Președinte bun este acela care construiește încredere. Klaus Iohannis i-a adus pe cei mai puternici lideri din lume alături de România. Care dintre actualii contracandidați ar mai putea oferi romanilor un asemenea nivel de reprezentare?



Un Președinte bun este acela care garantează românilor din toată lumea drepturile lor fundamentale.



La rândul lor, românii și-au sprijinit Președintele atunci când valorile democratice au fost puse grav în pericol.



Au spus DA la referendum. Au fost alături de Președinte pentru că așa este normal! Oamenii și Președintele lor ales luptă împreună pentru țară, de fiecare dată când este nevoie.

Și pentru toate acestea, Klaus Iohannis va avea un nou mandat.

Klaus Iohannis este acel Președinte bun de care are nevoie România normală! O Românie europeană.



Încă din 2007, Klaus Iohannis a dat României primul exemplu despre beneficiile României din aderarea la UE, prin folosirea eficientă la Sibiu a fondurilor europene și a oportunităților europene.



Succesul modernizării europene a devenit un brand Iohannis-PNL.



A făcut-o la Sibiu. O face in România. Dar are nevoie de parteneri politici serioși. Nu de sabotori, nu de incompetenți. Ci de oameni care prețuiesc munca, implicarea, integritatea.



Al doilea mandat al președintelui Iohannis și o guvernare PNL vor consolida dezvoltarea României la toate nivelurile.



Vom continua această luptă construind împreună o țară normală. Cu Klaus Iohannis Președinte, cu o majoritate parlamentară coagulată în jurul PNL și cu guvernare locală liberală.



La cât de slăbită e România acum din cauza guvernului cu comportament infracțional, numai o conducere de țară puternică Președinte – premier - Guvern - Parlament ne poate duce la o resetare din temelii si poate reconstrui încrederea cetățenilor in propria lor țară”, scrie Turcan.