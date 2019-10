Raluca Turcan, despre moțiune: Continuăm negocierile cu parlamentarii. Vor fi mult peste 233 de voturi

Liderul deputaților PNL Raluca Turcan a afirmat, joi, că partidul va continua negocierile cu parlamentarii privind moțiunea de cenzură și că vor obține cu mult peste 233 de voturi. Liberalul a adăugat că Guvernul Dăncilă va ajunge istorie, scrie Mediafax.

„Deja nu o să mai începem să vorbim despre cifre. Cert e că momentele pe care noi ni le-am asumat le-am îndeplinit. Am spus că vom depune moțiunea de cenzură atunci când numărul de semnături va fi mai amre decât numărul de voturi necesar pentru a trece această moțiune. Că vor fi 246 sau 240, cert e că vor fi mult peste 233 și că Guvernul Viorica Dăncilă va ajunge istorie (...) Continuăm negocierile cu orice parlamentar care dorește și se poate delimita de acest Guvern. Așa cum spunea cineva, urmează un Black Friday. E foarte clar că acest guvern va folosi toate mijloacele din dotare astfel încât să oprească votul la moțiune. Va fi o bătălie a forței caracterului", a declarat Raluca Turcan, în Parlament, după citirea moțiunii de cenzură.

Deputatul PNL a adăugat că timpul curge în defavoarea Guvernului PSD și că zilele acestuia sunt numărate.

"Momentul important e votarea moțiunii când Guvernul și PSD își vor afla sfârșitul. Mobilizarea PNL a fost maximă și am fost majoritari în plenul reunit. Așadar nu am avut emoții. Suntem în negocieri permanente și așa cum am spus, dincolo de 237 semnături asumate discuțiile au fost mult mai multe și avem mai multe angajamente ferme. Considerăm că zilele Guvernlui sunt numărate, timpul curge în defavoarea lor", a declarat liderul deputaților PNL Raluca Turcan, joi, după citirea moțiunii de cenzură în plenul reunit", a mai spus Turcan.

Senatorul PNL Florin Cîțu a citit, joi, în plenul Parlamentului, moțiunea de cenzură intitulată „Ca să reconstruim România, Guvernul Dăncilă trebuie demis urgent”. În cadrul plenului reunit au fost prezenți 128 de parlamentari, la momemntul citirii moțiunii.

Moțiunea de cenzură trebuia să fie citită miercuri, iar votul ar fi urmat să aibă loc sâmbătă, însă ordinea de zi a ședinței de miercuri a fost respinsă cu 194 împotrivă, 181 pentru, o abținere, iar trei nu au votat.

Prin urmare, Birourile permanente reunite ale Camerei Deputaților și Senatului au decis ca moțiunea de cenzură să fie citită într-un plen reunit, joi, ora 10.00, iar dezbaterea și votul urmează să aibă loc joia viitoare, tot de la ora 10.00.