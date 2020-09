Raluca Turcan, întrebată dacă este mulţumită de pregătirile pentru noul an şcolar: 'Mă feresc să încurajez această notă negaţionistă'

Vicepremierul Raluca Turcan a afirmat că întotdeauna este loc şi de mai bine, referindu-se la pregătirile pentru noul aş şcolar şi că nu se pot rezolva în nouă luni neajunsuri care există în sistemul de educaţie de 30 de ani. Ea a mai declarat că se fereşte să încurajeze această notă negaţionistă legată de deschiderea anului şcolar şi că este prea mult Nu, şcoala este despre Da şi despre viitor.

“Acest an şcolar începe în condiţii cu totul şi cu totul speciale. Însă aceste condiţii nu sunt valabile doar în România, ci peste tot în lume şi ele necesită adaptare rapidă şi încredere. Transmit acest mesaj de încredere pentru părinţi, pentru profesori şi pentru copii, încredere că din perspectiva noastră ca si Guvern am încercat să asigurăm acele norme sanitare care să permită copiilor să fie în siguranţă la şcoală. Am încercat să adaptăm actul de predare noilor provocări şi am făcut progrese pentru asigurarea conţinutului online şi a pregătirii profesorilor pentru predarea online şi în acelaşi timp am făcut un efort financiar foarte mare pentru a pune la dispoziţia autorităţilor publice locale, inspectoratelor şi şcolilor banii necesari pentru a achiziţiona tot ceea ce ce este nevoie pentru şcoală astfel încât să fie şi condiţii sanitare, să fie şi condiţii de exercitare a actului didactic”, a afirmat vicepremierul, întrebată într-o conferinţă de presă susţinută sâmbătă la Sibiu dacă este mulţumită de pregătirile făcute de Executiv pentru începerea anului şcolar.

Ea a mai transmis că 175 de milioane de euro vor fi decontaţi pentru achiziţiile de tablete şi laptopuri.

“Vorbim aici de 175 de milioane de euro, care vor fi decontaţi pentru orice achiziţie făcută în tablete şi laptopuri, într-un cuantum de 500 de mii. De asemenea, pentru măşti şi dezinfectanţi, în cuantum de 50 de milioane de euro şi inclusiv containere sanitare pentru localităţile care nu sunt racordate la reţeaua de apă şi canal, cu o valoare de 25 de milioane de euro”, a explicat Raluca Turcan.

Vicepremierul a mai precizat că această criză nu stă doar pe umerii unor persoane, ci pe umerii tuturor.

“Mesajul de încredere este dublat de unul de solidaritate. Această criză nu stă pe umerii doar a unor persoane, criza stă pe umerii tuturor şi cu toţii trebuie să ne implicăm în gestionarea bună a acestei crize şi în deschiderea anului şcolar în condiţii de criză”, a explicat Turcan.

Întrebată dacă este mulţumită de modul cum au avut loc pregătirile pentru debutului anului şcolar, Raluca Turcan a răspuns: “Întotdeauna este loc şi de mai bine. Numai cine nu ţinteşte spre perfecţiune nu obţine o calitate din ce mai bună. Când avem standarde înalte, ne dorim să fie perfect peste tot în ţară, însă, în acelaşi timp, nu cred că există un om raţional care să-şi imagineze că în nouă luni de zile poţi să acoperi neajusuri care grevează sistemul de educaţie de 30 de ani. S-au făcut eforturi, s-au făcut progrese remarcabile şi de aceea sunt în evaluare lucrurile bune care sunt făcute pentru a-i motiva şi pe ceilalţi că se poate, Se poate ca şcoala să te autogestiune şi să comunici cu profesorii şi cu părinţi, să le explici exact cum începe anul şcolar. Se poate ca autorităţile locale să comunici cu şcolile, cu comitetele pentru situaţii şi cu Guvernul. Se poate dacă îţi doreşti”.

Raluca Turcan a mai spus că nu ar încuraja această notă negaţionistă, că este prea mult Nu şi că şcoala este despre Da.

“Nu aş încuraja şi mă feresc să încurajez această notă negaţionistă. E prea mult nu, şcoala este despre Da, este despre viitor, este despre se poate, copiii se adaptează, copiii înţeleg foarte bine şi contextul în care ne manifestă şi ceea ce au de făcut. Copiii României sunt foarte faini, profesorii României sunt foarte faini, instituţiile trebuie să lucreze solidar şi deschis, să-şi capete această încredere în forţele proprii şi împreună să sprijinim pe copii pentru că ei sunt viitorul nostru”, a conchis viceprim-ministrul.