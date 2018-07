Raluca Turcan, SEMNAL de ALARMĂ privind persoanele cu dizabilități - Guvernul vrea să le lase fără bani

Liderul de grup al deputaților PNL, Raluca Turcan, trage un semnal de alarmă privind finanțarea centrelor de specialitate, care oferă asistență persoanelor cu dizabilități.

"Zeci de aziluri și centre de asistență socială riscă să fie închise! Mii de copii și persoane cu dizabilități riscă să rămână fără ajutor de specialitate!

PNL solicită rectificarea bugetului pentru protecția socială și suplimentarea acestuia cu cel puțin un miliard de lei: 668 milioane pentru protecția copilului, 304 milioane pentru protecția persoanelor cu handicap și cel puțin 13 milioane pentru persoanele vârstnice. În caz contrar, vor fi închise zeci de aziluri pentru bătrâni, mii de copii și de persoane cu dizabilități vor rămâne fără sprijinul de specialitate.

Guvernul social-democrat mimează grija pentru persoanele aflate în nevoie. Conform legislației în vigoare, Guvernul trebuie să aloce până la 90% din banii necesari fiecărui Consiliu Județean pentru cheltuieli legate de protecția socială. La adoptarea bugetului pentru anul 2018 am atras atenția că au crescut salariile, s-au introdus noi sporuri, costurile cu serviciile sociale au crescut iar banii (alocați în proporție de 50% din necesar) vor ajunge numai pentru primele 6-7 luni ale anului.

Din nefericire, în acest moment s-a ajuns în situația în care sunt probleme legate de plata salariilor, sporurilor și a suportării costurilor legate de protecția socială.

Guvernul trebuie să respecte legea și să prevadă acești bani la rectificarea bugetară din această vară. Solicit tuturor Prefecților să transmită datele reale din teritoriu. Aceștia trebuie să arate care este situația în mod obiectiv și să rezolve starea gravă în care se află angajații din sistemul de protecție socială, dar și situația disperată în care se află persoanele care vor rămâne fără un ajutor din partea direcțiilor de specialitate din cadrul administrației publice locale.

Numai la Sibiu, de exemplu, este nevoie de 31 de milioane de lei, din care – peste 20 de milioane pentru protecția copilului și peste 10 milioane pentru centrele de asistență a persoanelor cu handicap. Anul acesta Guvernul a alocat pentru protecția socială cu aproape 50% mai puțin din cât era necesar iar Consiliul Județean nu are cum să prevadă acești bani din propriul buget. Prefectul are obligația să semnaleze această situație limită pentru a rezolva criza din sistemul de protecție socială. Cei afectați de această criză trebuie să știe că Guvernul are obligația legală de a asigura bugetul instituțiilor de protecție socială, nu autoritățile locale.

În aceste cazuri nu este vorba de o luptă politică, ci de viața oamenilor aflați în dificultate. Responsabilitatea Guvernului este față de români, nu față de potentații politici!", a scris Turcan pe Facebook.