Raluca Turcan trage semnalul de alarmă în PNL: PSD este încă foarte puternic! Baronii domină în teritoriu

Vicepremierul Raluca Turcan, care este şi lider al PNL Sibiu, le-a cerut, sâmbătă, liberalilor din Sibiu mobilizare pentru alegerile locale şi parlamentare şi a afirmat că bătălia cu PSd nu s-a încheiat. Turcan a afirmat că, la Sibiu, PSD este ”slăbit şi îngenunchiat”, dar nu acelaşi lucru se întâmplă în ţară, unde ”PSD-ul este un adversar redutabil”. ”PSD-ul a acaparat şi controlează, în continuare, instituţii ale statului român, baronii nu fac legea omului de rând şi cinstit, baronii fac legea celor certaţi cu legea”, a afirmat vicepremierul.

”Aşa cum am muncit la alegerile trecute, când am obţinut cel mai puternic rezultat din ţară şi ne-am luptat pentru fiecare om pe care puteam să-l aducem alături de noi, aşa vreau să priviţi şi această competiţie. Gândiţi-vă că, dacă data trecută, la alegerile parlamentare trecute, fiecare comunitate s-ar fi mobilizat aşa cum s-a mobilizat organizaţia PNL Sibiu nu am mai fi trecut prin momente dramatice cum au fost cele în care infractorii părăseau puşcăriile, momente precum acapararea instituţiilor statului de către oameni cu grave probleme penale, nu am mai fi trecut prin gazarea românilor cu gaze lacrimogene, nu am mai fi trecut prin abandonarea interesului public în favoarea infractorului. Şi vreau să conştientizaţi că această bătălie cu PSD-ul nu s-a încheiat. Şi, dacă aici, la Sibiu, lucrurile par un pic mai uşoare, pentru că PSD-ul este slăbit şi îngenunchiat, în ţară nu e aşa. În ţară PSD-ul este un adversar redutabil, în ţară, PSD-ul a acaparat şi controlează, în continuare, instituţii ale statului român, în ţară, în continuare, baronii nu fac legea omului de rând şi cinstit, baronii fac legea celor certaţi cu legea. Şi, aşa cum v-am îndemnat şi a alegerile trecute, nu lăsaţi niciun om care poate să vină alături de noi şi să nu vină", a afirmat Raluca Turcan în discursul susţinut, sâmbătă, la evenimentul de lansare a candidaţilor PNL Sibiu pentru alegerile locale programate pentru 27 septembrie, informează News.ro.

Ea s-a arătat ”mândră” de colegii săi din Guvern şi liberalii din filiala judeţeană Sibiu, pe care o conduce.

Raluca Turcan a arătat că alegerile locale sunt despre realizări şi despre oameni.

”Aceste alegeri sunt despre realizări şi despre lucruri concrete şi despre proiecte făcute pentru oameni nu despre vorbe şi demagogie. Dar în acelaşi timp aceste alegeri sunt şi despre solidaritate (...) pe care vă îndemn să o arătaţi în continuare, aşa cum ne şade nouă bine”, a mai afirmat Raluca Turcan.

Aceasta le-a transmis membrilor PNL Sibiu că s-a străduit ca filiala să se ridice ”la nivelul preşedintelui Klaus Iohannis, care a obţinut ceea ce uneori părea greu de atins şi anume menţinerea prestigiului României, mai ales atunci când PSD-iştii desfiinţau instituţiile, drepturile omului şi chiar şi libertatea de exprimare”.