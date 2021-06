Rămas șomer în Germania, s-a reântors acasă: 'În străinătate sunt multe reguli și nu toată lumea se adaptează'

Restaurantul din Germania unde muncea de ani de zile a dat faliment și a decis să se întoarcă in România. Timon Duță, bucătar, 36 de ani, a muncit 15 ani în străinătate, dar s-a întors în țară după ce a rămas șomer.

Bucătarul povestește că a plecat din țară când avea doar 20 de ani în speranța unui trai mai bun, dar acum lucrurile s-au schimbat și nu ar mai vrea să lucreze în străinătate. Principalul motiv e faptul că vrea să fie alături de soție și de cei doi copii. „M-am întors în țară la sfârșitul lunii februarie, anul acesta. S-a închis restaurantul unde munceam și oricum stăteam pe dreapta și înainte de a se închide. A fost foarte greu pentru HoReCa, așa cum a fost greu peste tot în firmele din acest domeniu.

În primă fază a funcționat restaurantul cu livrările la domiciliu, dar patronul a considerat că e mai bine să închidă, pentru că nu mai are niciun câștig. Așa am rămas toți angajații șomeri. Am plecat de acolo cu șomaj și am făcut transfer aici”, povestește Timon Duță pentru bzi.ro

La Iași, în orașul natal, s-a angajat la o grădiniță, tot bucătar. „Categoric e mai bună salarizarea în străinătate, de asta pleacă mulți oameni să lucreze în altă țară. Dar eu nu mai vreau să plec. Pandemia e la fel peste tot, cu toate problemele financiare, de sănătate. Acolo, dacă ai rămas fără muncă, nu te mai ajută nimeni, trebuie să plătești facturile, întreținerea. E mult individualism, fiecare se gândește numai la el și cum să se descurce singur.