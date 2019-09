Ramona Ioana Bruynseels și-a depus candidatura la prezidențiale și a eliberat mai mulți porumbei albi, la sediul BEC: 'E o mare realizare'

Ramona Ioana Bruynseels, candidatul Partidului Puterii Umaniste (social liberal) şi-a depus duminică, la Biroul Electoral Central, candidatura pentru alegerile prezidenţiale. La ieşirea ei din sediul BEC, au fost eliberaţi porumbei albi. Ea a spus că a văzut sondaje care indică un scor foarte bun pentru preşedintele Iohannis şi a caracterizat-o pe Viorica Dăncilă ca fiind un om bun. Bruynseels a precizat că modelul ei de om politic este fosta preşedintă a Republicii Chile, Michelle Bachelet.

Ramona Bruynseels a venit împreună cu soţul său şi a fost întâmpinată de simpatizanţi, cu care a discutat şi s-a îmbrăţişat.

La ieşirea de la BEC, ea a fost primită cu scandări, ”Ramona, preşedinte!”, fiind eliberaţi mai mulţi porumbei albi. „Momentul cu porumbeii semnifică o nouă șansă pentru România. Credem cu tărie. Cred că toți cei care au semnat pentru noi cred în aceeași șansă. Iată că acum vin oameni noi care își doresc să schimbe România. Am depus astăzi 280.945 de semnături, după cum mi-au spus colegii mei. Ținând cont de faptul că eu am apărut pe scena politică acum trei luni de zile cred că pentru noi este o mare realizare că am strâns acest număr. Într-adevăr nu este atât de ușor precum era în alți ani și pentru asta trebuie să le mulțumesc cu ghilimelele de riguare politicienilor din ultimii 20 de ani, pentru că datorită incompetenței, populismelor și a ceea ce au făcut ei până acum, oamenii nu mai cred nici în noi, care venim cu sufletul deschis și care vrem să facem ceva cu adevărat pentru copiii noștri”, a afirmat Ramona Bruynseels, la ieșirea din sediul BEC.

Ramona Ioana Bruynseels a precizat că a strâns 280.945 de semnături.

”Obiectivul meu imediat este să desfiinţăm imunitatea, să o reaşezăm în cadrul ei constituţional, astfel încât politicienii să beneficize de imunitate doar pentru poziţiile politice”, a anunţat ea, precizând că îţi propune ca în primele şase luni de mandat să reuşească acest lucru.

Ea a spus că sunt patru candidaţi care se zbat să ajungă în turul doi, în timp ce, din sondajele pe care ea le-a consultat, preşedintele Klaus Iohannis nu este foarte departe de a obţine 50% din voturi, având astfel şanse să câştige din primul tur.

Despre Viorica Dăncilă a spus că este un om bun.

Întrebată în legătură cu fondurile pentru campania sa electorală, Ramona Ioana Bruynseels a spus că principalul susţinător este soţul său, dar că şi câţiva prieteni au contribuit cu sume mai mici.

Ea a mai spus că modelul său este Michelle Bachelet, fosta preşedintă a Republicii Chile. „Trăiască libertatea, trăiască România” sunt versurile dintr-o melodie care au răsunat la venirea și ieșirea Ramonei Bruynseels din Biroul Electoral Central.

Până acum şi-au mai depus candidaturile preşedintele Klaus Iohannis, Mircea Diaconu, Theodor Paleologu, Viorica Dăncilă, Dan Barna şi Kelemen Hunor, acestea fiind şi validate de BEC. Au fost respinse candidaturile lui Viorel Cataramă şi Miron Cozma.

Mai este aşteptat Alexandru Cumpănaşu, în condiţiile în care la miezul nopţii expiră termenul de depunere a candidaturilor, iar Biroul Electoral Central decide asupra admiterii sau respingerii acestora până cel târziu în 24 septembrie la ora 24.00. Deciziile BEC pot fi contestate, iar până în 26 septembrie sunt soluţionate contestaţiile.

În 27 septembrie, candidaturile rămân definitive.

În 12 octombrie va începe campania electorală, iar în 10 noiembrie este programat primul tur de scrutin al alegerilor prezidenţiale. Cel de-al doilea tur de scrutin, în care vor intra primii doi candidaţi clasaţi, va avea loc în 24 noiembrie.

