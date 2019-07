Ramona Ioana Bruynseels şi-a lansat candidatura la Preşedinţie: Vreau să facem din România o ţară în care oamenii îşi împlinesc visurile

Fostul consilier de stat Ramona Ioana Bruynseels şi-a lansat, duminică după-amiază, candidatura la Preşedinţie, din partea Partidului Puterii Umaniste, fiind prima persoană care intră oficial în cursa pentru prezidenţiale. Bruynseels, care este prima femeie candidat la Preşedinţie, a vorbit în discursul său despre greutăţile din copilărie, când mama sa a crescut-o singură, dar şi despre faptul că "şi-a schimbat destinul". "Refuz să accept că eu reprezint doar o excepţie în România şi vreau să facem din România o ţară în care oamenii îşi împlinesc visurile, o ţară a poveştilor de succes", a spus ea.

Evenimentul de lansare a candidaturii Ramonei Ioana Bruynseels a început cu un concert susţinut de Bere Gratis.

Printre cei prezenţi s-a aflat şi mama Ramonei Ioana Bruynseels, care a plâns atunci când fiica sa a povestit cum punea bani deoparte să îi poată cumpăra ghetuţe de iarnă, mai mari cu un număr, pentru a-i fi bune şi în anul următor. Bruynseels a povestit, la începutul discursului său, cum mama sa a crescut-o singură, mulţumindu-i acesteia.

Ea a continuat spunând că studiile i-au deschis multe porţi, având o carieră de succes.

"Peste tot însă pe unde am ajuns am simţit acelaşi lucru: acasă, cu adevărat acasă, cu adevărat în largul tău, este doar printre ai tăi, este doar acolo unde-ţi sunt bunicii, străbunicii, amintirile şi rădăcinile. Aşa că după ce am absolvit cursurile Şcolii de Guvern din SUA am rezistat tentaţiei de a-mi clădi un destin american şi m-am întors în România", a afirmat ea.

Ea a spus că orice om poate face minuni dacă îşi doreşte cu adevărat.

"Un om potrivit în poziţia potrivită poate schimba România în bine. Acesta este obiectivul candidaturii mele, acesta este motivul pentru care vreau să rămân şi să muncesc în România astfel încât împreună cu oamenii de încredere, români cinstiţi, români curaţi şi frumoşi (…) îmi doresc ca cu aceşti români, deci cu majoritatea covârşitoare a românilor să clădim o nouă Românie, să găsim o nouă cale, o cale de care să fim mândri cu toţii. Vă întreb: merită România şi fiecare român un destin mai bun. Şi eu cred şi simt la fel. Schimbarea despre care vorbim şi în care cred este însă deja realitatea noastră imediată, este realitatea în care trăim", a afirmat Bruynseels.

Ea a adăugat că schimbarea a început deja în lumea internetului, a Instagramului, a Facebook-ului.

"Nimic nu mai este şi nu mai poate fi aşa cum a fost acum 20, 30 sau 50 de ani. Nu mai putem fi minţiţi, manipulaţi ţinuţi cu ochii închişi sau cu urechile astupate. Credeţi că milioane de români care au stat recent la coadă în faţa secţiilor de votare au făcut-o de dragul vreunui mare partid politic? Credeţi că au făcut-o de dragul politicienilor actuali pe care îi avem în România? Nu au făcut-o de dragul niciunui partid politic şi de dragul niciunui om politic pe care îl avem în acest moment. Au făcut-o pentru că îşi doresc schimbarea, n-au făcut-o pentru mari bărbaţi de stat, care între noi fie vorba îi vedem că îşi pun piedici ca ăştia mici, în curtea şcolii", a mai spus candidatul Partidului Puterii Umaniste.

Bruynseels a spus că şi cozile de la secţiile de vot, campaniile civice de pe Facebook, protestele din centrul oraşelor au ca principal motiv dorinţa de schimbare a românilor.

"România noastră, România nouă cum îmi place mie să îi spun, s-a trezit, s-a schimbat. Noi ne-am schimbat şi nu doar noi, întreaga Europă, întreaga lume occidentală a intrat în general într-o nouă etapă, o nouă etapă a cărei principală trăsătură, ignorantă de către unii politicieni şi de către unii analişti consacraţi, este întoarcerea la democraţia participativă autentică. După cum vedeţi şi dumneavoastră, alegerile şi priorităţile publice majore se hotărăsc acum tot mai des pe platformele de socializare, acolo unde milioanele de oameni se pot exprima direct, liber şi în timp real. Iar pentru cei care deplâng acest fenomen, sincer aş spune aşa: că fie nu au înţeles sensul istoriei, fie nu ştiu care este esenţa democraţiei, fie nu pot să facă faţă priorităţilor actuale. Şi chiar dacă unii nu au înţeles, în prezent nu mai există categorii mereu privilegiate, nu mai există caste de neatins, nu mai există lideri pereni politici, nu mai există partid mereu sigure pe victorie. Cei care au câştigat ieri, îşi vor pierde mâine votul dacă nu realizează că ceea ce au primit nu a fost un CEC în alb. Câştigătorii ultimelor alegeri pot fi mari învinşi ai alegerilor următoare, vedetele de azi pot ajunge necunoscuţii zilei de mâine şi invers, necunoscuţii zilei de azi pot să ajungă adevăratele vedete de mâine", a declarat ea.

Ea a spus că femeile au datoria morală de a nu tolera orice fel de discriminare.

"Eu mi l-am schimbat (destinul - n.r.), am muncit mult pentru asta şi Bunul Dumnezeul mi-a fost alături, dar refuz să accept că eu reprezint doar o excepţie în România şi vreau să facem din România o ţară în care oamenii îşi împlinesc visurile, o ţară a poveştilor de succes", a afirmat Bruynseels.

Discursul său a fost întrerupt de mai multe ori de participanţii la eveniment, care i-au scandat numele.

La final, Bruynseels a urcat pe scenă alături de familia sa, salutând publicul.

De profesire jurist, Bruynseels a urmat, în perioada 2014-2015, Univesitatea Harvard - Şcoala de Guvern "John F Kennedy", unde a primit două premii speciale pentru excelenţa academică şi contribuţia la comunitatea Harvard Kennedy: Premiul Raymond Vernon şi Premiul Lucius Littauer.

Anterior, ea a absolvit Facultatea de Drept a Universităţii Creştine "Dimitrie Cantemir", având şi un master la aceeaşi universitate, dar şi Colegiul Naţional de Apărare - Academia de Înalte Studii Militare.

Bruynseels a fost consilier juridic în cadrul Direcţiei Juridice a Ministerului Apărării Naţionale - Corpul 4 Armată Teritorial Cluj-Napoca, iar între 2005 şi 2016 a ocupat mai multefuncţii în cadrul BCR.

Începând din iulie 2017 a fost consilier de stat şi ulterior secretar de stat în cadrul Secretariatului General al Guvernului, iar din decembrie 2018 a fost consilier de stat în Aparatul propriu de lucru al premierului, până în mai 2019, când a demisionat.