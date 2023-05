Ramona Strugariu (REPER): Suntem falimentari la capitolul justiţie şi stat de drept, într-o ţară în care SIIJ ascultă jurnaliști și procurori

„Pe noi ne împinge istoria de la spate atunci când ar trebui să devenim mai relevanţi geopolitic, mai puternici economic, mai prezenţi. Ştiţi de ce România nu este auzită la Bruxelles şi nu are un cuvânt ferm de spus despre viitorul Europei? Pentru că Guvernul României tace la Bruxelles. Nu are propuneri, viziune, idei, tace aşa cum o face şi acasă, atunci când vine vorba despre marile transformări digitale sau de pe piaţa muncii, investiţii, reforme, felul în care pregătim economia pentru aceste transformări, schimbările din educaţie care să adapteze România la ritmul accelerat al Europei. Inclusiv Uniunea Europeană are nevoie de această perspectivă, de această dezbatere şi de contribuţii proaspete. Nu suntem doar în faliment de viziune şi dezvoltare, suntem şi în faliment moral. Suntem o ţară în care jurnaliştii care deconspiră plagiatori sunt hăituiţi. Aceeaşi ţară în care PSD a cheltuit 20 de milioane de euro în 2 ani pentru «presă şi propagandă» jumătate din suma alocată de la bugetul de stat, bani direcţionaţi mai ales către site-urile televiziunilor, pentru că nu putea face contracte direct cu televiziunile în afara campaniei. Acelaşi PSD a cheltuit 16.500 de euro pe un articol de 300 de cuvinte în presa austriacă – scrisoarea deschisă a lui Marcel Ciolacu către cancelarul Nehammer, după eşecul Schengen. Dar, spre deosebire de România, măcar în Austria acel articol a fost marcat corect în ziar cu semnul Publicitate”, a afirmat Ramona Strugariu, sâmbătă la Palatul Parlamentului.

Ea a adăugat că suntem falimentari la capitolul justiţie şi stat de drept, România fiind o ţară în care SIIJ cere mandat de interceptare pentru procurori şi activiştii societăţii civile.

„Într-o relaţie politică firească sau măcar existenţa cu alte guverne europene, Marcel Ciolacu punea mâna pe telefon şi îl sună pe cancelarul austriac pentru a îl invita în România, să evalueze progresele. Sau premierul Ciucă putea face acest lucru, cu un interlocutor teoretic egal. Dar nu suntem nici pe departe acolo. Ne cumpărăm o voce în Europa, în timp ce umilim presa acasă. Suntem falimentari la capitolul justiţie şi stat de drept, într-o ţară în care Secţia Specială de Investigare a Infracţiunilor din Justiţie cere mandat de interceptare pentru procurori şi activişti din societatea civilă, cu motivaţia săvârşirii unor infracţiuni, şi le ascultă convorbirile despre relaţia presei cu sistemul judiciar. Suntem o ţară în care dispar în neant probe din dosare deschise împotriva unor procurori. Suntem în stare să propunem un prag de 50.000 de euro pentru abuzul în serviciu, dar nu suntem în stare să ne aducem fugarii celebri condamnaţi definitiv acasă, iar unii dintre ei sunt în ţări membre ale Uniunii Europene – Italia, Grecia. De câte ori se întâlnesc cu omologii lor la Bruxelles, ministrul justiţiei, premierul, preşedintele ar putea să discute acorduri bilaterale pentru extrădare. Întrebarea este, nu o facem din neputinţă, sau din complicitate?”, a completat Strugariu.

Aceasta a mai spus că „suntem în mod constant prima ţară de origine a victimelor traficului de persoane în UE, ultima la reprezentare echitabilă a femeilor în politică, egalitate de gen şi de şanse”.

„Dar vrem cu fruntea sus în Europa. Vom fi cu fruntea sus în Europa şi în siguranţă în România atunci când nu ne mai împinge istoria din spate şi când nu ne mai facem de ruşine noi. Atunci vom conta. Iar dacă nu erau Uniunea Europeană şi partenerii transatlantici aici, acum am fi fost mai aproape decât oricând de Kremlin, de incertitudine şi de război. De asta avem nevoie de mai multă Europa”, a adăugat Strugariu.

Ea a mai precizat că „REPER va lansa cea mai importantă şi mai susţinută campanie pro-europeană a unui partid politic din România”, fiind o „armă” puternică împotriva extremismului, naţionalismului, sărăciei şi propagandei, în contextul existenţei pe scena politică a AUR, partid care vrea să ne scoată de pe harta Europei civilizate.

„Marele nostru pariu politic de astăzi - şi pentru viitor - este Uniunea Europeană şi vom construi paşii prin care România să devină relevantă în Europa. Aceasta este arma cea mai puternică pe care o avem împotriva extremismului, naţionalismului, vulnerabilităţilor, sărăciei, propagandei – mai multă Europa. Dacă AUR vrea să scoată România de pe harta Europei civilizate şi din cel mai sigur spaţiu pentru ea, dacă avem o guvernare care nu o reprezintă aşa cum trebuie reprezentată şi o opoziţie care nu este capabilă să vorbească cu o singură voce, iar asta, în sine, e un pericol, noi vrem să arătăm că România poate să fie în nucleul dur şi în inima acestei Europe. Puternică, relevantă, educată, sigură pe sine şi pe resursele sale. Asta merită România”, a concluzionat Ramona Strugariu.

Partidul REPER îşi alege liderii sâmbătă şi structurile de conducere centrale,la Adunarea Generală a Membrilor, sâmbătă la Palatul Parlamentului.