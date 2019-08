Rapid a învins Daco-Getica, scor 2-1, în turul III al Cupei României

Rapid a trecut cu 2-1 de echipa Daco-Getica Bucureşti, miercuri după-amiază, 28 august, pe stadionul Regie, în cadrul Turului III al Cupei României, obţinând astfel calificarea în faza următoare, în care vor intra în compeţitie şi restul de nouă echipe din Liga 2, anun'[ MEDIAFAX.

Giuleştenii au avut însă ceva emoţii pentru a trece mai departe. La pauză au fost conduşi, după reuşita frumoasă a lui Gabriel Răducan (37), însă în partea secundă au dominat şi au întors scorul cu golurile lui Amir Jorza (49) şi Matias Roskopf (66).

La final, Daniel Pancu a tras concluziile despre joc, iar apoi, întrebat de reporterul DigiSport despre jucătorii care şi-au reziliat sau îşi vor rezilia contractul cu Rapid, antrenorul şi-a explicat deciziile, luându-i pe fiecare în parte.

Până acum, oficial, Rapid a anunţat despărţirea doar de Ştefan Ciuculescu, portar despre care Pancu a spus că era unul dintre favoriţi, însă ar fi fost a patra opţiune pe postul său, astfel că a decis că aşa ar fi mai bine pentru el, să plece. La George Tudoran, jucător achiziţionat de la Pandurii încă din iarnă, însă care s-a alăturat lotului la reunirea din vară, a renunţat după doar zece antrenamente, spunând că nu înţelege de ce conducerea nu anunţă despărţirea de el. Alin Demici l-a dezamăgit după ce i-a adus concurent pe post, iar experimentaţii Alexandru Iacob şi Marian Vlada l-au făcut să regrete că s-a ”luptat” cu conducerea pentru a-i păstra în lot şi în Liga 2.

”A fost agitaţie. Se întreabă oamenii. Dacă vreţi, vă răspund pe scurt despre alegerile mele:

Ştefan Ciuculescu: Un băiat extraordinar, unul dintre jucătorii mei favoriţi, singurul căruia i-am acceptat orice greşeală făcută, înjurăturile din antrenament sau ce mai făcea el. Îl recomand oricărui antrenor de Liga a 2-a. E un portar foarte bun. Noi avem portari underi. Ar fi fost al patrulea pe post, nu avea aproape nicio şansă să apere. Pentru el e mai bine şi sunt convins că-şi va găsi un loc bun.

George Tudoran: Am renunţat încă din perioada de pregătire, după două jocuri amicale şi după zece antrenamente. Nu ştiu de ce au întârziat cu anunţul. Decizia în cazul lui Tudoran o ştie tot clubul. Se antrena separat de mult timp, deci nu e nicio noutate.

Alin Demici: Un jucător care a avut cea mai bună ascensiune în octombrie, când am venit eu antrenor, până în decembrie. A jucat foarte bine şi îmi puneam mari, mari speranţe în el. Odată cu venirea lui Oanea, în ianuarie, la concurenţă reacţia lui nu a fost una pozitivă. A avut un început de sezon foarte slab. A trebuit să ne reorientăm (n.r. - a fost adus Hristos Vadasis). Are nevoie să joace în altă partea, are nevoie de continuitate, unde dă un randament foarte bun.

Alexandru Iacob şi Marian Vlada: Am avut lupte mari, imense, cu conducerea clubului în această vară. Ei ştiau foarte bine situaţia lor. Sunt doi dintre liderii care au promovat echipa din Liga a 3-a. Nu am vrut în niciun caz, îmi cer scuze conducerii, poate o să mă amendeze, poate nu, pentru că a fost doar dorinţa mea de a-i păstra în lot. După perioada de pregătire, la vizita medicală, Vlada are procentul de grăsime în organism de 14. Întrebaţi şi voi un doctor în medicina sportivă ce înseamnă 14 la un atacant. Înseamnă că nu poţi câştiga niciodată un duel, nu poţi face un efort intens. Iacob are 13,5. Eu având discuţii înainte cu ei. I-am spus şi lui Iacob şi lui Vlada: «M-am luptat pentru voi, rămâneţi în continuare alături de mine, sunteţi exemple.» Ce au făcut ei după aia, comportamentul lor, una e grăsimea, dar se vedea şi cu ochiul liber, nu era nevoie de niciun fel de conformare din partea medicilor. Plus atitudinea din antrenamente. Decât să am un jucător nemulţumit la antrenamente, că vrea să fie titular, prefer să nu ducă grupul în jos, prefer să meargă în altă parte, să joace. Tot respectul pentru ei, pentru ce au făcut, dar nu se mai putea”, a spus Daniel Pancu la microfonul DigiSport.

Încă trei jucători noi aşteptaţi

În privinţa venirilor, ieri a fost legitimat fundaşul stânga Hristos Vadasis (19 ani), luat sub formă de împrumut de la Universitatea Craiova, şi care îl va înlocui pe Demici, şi, în plus, îşi mai doreşte un portar, un fundaş central, şi un număr 10 foarte bun.

”Va mai veni un portar, probabil din Liga 1, under, un fundaş central cu siguranţă, pentru că şi astăzi am avut probleme. Dacă lua roşu Mallo sau dacă se accidenta Manole rămâneam fără fundaş central. Deci cu siguranţă un fundaş central foarte bun. Avem trei pe listă. Şi un număr 10, un jucător care să facă diferenţa, la fel, un jucător foarte bun”, a mai declarat Daniel Pancu.

Rapid, cu Daco-Getica: Al. Tătaru - Băjan (Hlistei 67'), Mallo (cpt.), Bg. Manole, Oanea - Goge, Jorza - Sefer, Drăghiceanu (Pănoiu 11'), Al. Dulca (Roskopf 62') - Dodoi

Rezerve neutilziate: Achiriloaie - Babaua, Vadasis, Djuric.

În campionat, Rapid joacă duminică, de la ora 13:30, în deplasare, la CSM Reşiţa. Cele două echipe sunt la egalitate după primele patru etape din Liga 2, cu 7 puncte, însă reşiţenii sunt pe locul 5, iar giuleştenii pe 6, datorită golaverajului: 6-3 faţă de 5-4.