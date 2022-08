Raport CDC: Speranţa de viaţă din Statele Unite a scăzut cu aproape doi ani

Speranţa de viaţă a scăzut în 2020 cu aproape doi ani în Statele Unite, în principal din cauza pandemiei de COVID-19 şi a supradozelor de droguri, potrivit noilor date publicate de Centrul pentru Prevenirea şi Controlul Bolilor (CDC), informează DPA.

Centrul Naţional pentru Statistici Medicale din cadrul CDC a publicat marţi raportul său anual referitor la mortalitatea din Statele Unite. Raportul a analizat datele privind decesele raportate în toate cele 50 de state americane şi din Districtul Columbia (DC) în 2020, cel mai recent an pentru care astfel de date sunt disponibile.

Rezultatele arată că din 2019 până în 2020, speranţa de viaţă în cadrul naţiunii americane a scăzut cu valori cuprinse între 0,2 ani şi trei ani în toate statele federale americane şi în DC.

În total, speranţa de viaţă în Statele Unite a fost de 77 de ani în anul 2020 - o scădere cu 1,8 ani în raport cu 2019, potrivit Agerpres.ro.

Statele care au înregistrat cele mai mari scăderi au fost cele din sud-vestul ţării şi de la graniţa cu Mexicul - Arizona, New Mexico şi Texas -, precum şi Louisiana, Mississippi, Illinois, New York, New Jersey şi DC.

Cea mai mare scădere a speranţei de viaţă a fost înregistrată în aproape toate statele din regiunea New England, cu excepţia statului Connecticut, dar şi în Minnesota, Oregon, Washington, Idaho, Utah, Wyoming, Alaska şi Hawaii.

Potrivit CDC, aceste date au avut drept cauză, în principal, pandemia de COVID-19 şi "creşteri ale vătămărilor neintenţionate", precum decesele provocate de supradoze de droguri.

Mississippi a avut cea mai mică speranţă de viaţă (71,9 ani) dintre statele americane în 2020, potrivit raportului, în timp ce Hawaii a beneficiat de cea mai mare speranţă de viaţă din această ţară (80,7 ani).

Hawaii a înregistrat, totodată, cea mai mică scădere a speranţei de viaţă - doar 0,2 ani -, iar New York a înregistrat cea mai mare scădere - trei ani- în 2020.

Raportul a analizat, de asemenea, felul în care aceste date se corelează cu genul rezidenţilor americani. Astfel, specialiştii de la CDC au descoperit că speranţa de viaţă calculată la naştere a fost mai mare pentru fete în toate statele americane şi în DC.

Cea mai mare diferenţă înregistrată între speranţa de viaţă a femeilor şi cea a bărbaţilor a fost de şapte ani şi a fost constatată în DC. Cea mai mică diferenţă, de 3,9 ani, a fost înregistrată în Utah. În total, diferenţa medie dintre speranţa de viaţă a femeilor şi cea a bărbaţilor a fost de 5,7 ani la nivelul întregului teritoriu al Statelor Unite.