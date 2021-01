Raport: Numărul regizoarelor americane angajate a crescut în 2020

The Celluloid Ceiling, un raport care a analizat în ultimii 23 de ani nivelul de angajare a femeilor în industria cinematografică, a anunţat că în 2020 numărul femeilor regizor a cunoscut un nou maxim, informează News.ro.

Raportul a urmărit, începând cu 1998, aproximativ 73.000 de producţii.

Analiza pe anul 2020 a fost lansată de dr. Martha Lauzen, director executiv al Center for the Study of Women in Television and Film de la Universitatea San Diego.

Pentru al doilea an consecutiv, procentul femeilor care au regizat filme cu încasări de top a crescut, ajungând la un nivel istoric, în timp ce procentul femeilor care au lucrat în spatele camerelor de filmat a rămas oarecum stabil în 2020, relatează Deadline.com.

Femeile au reprezentat 16% dintre cineaştii care au semnat primele 100 cele mai populare filme ale anului, faţă de 12% în 2019 şi 4% în 2018. Dintre regizorii primelor 250 de filme cu cele mai mari încasări, femeile au reprezentat 18%, faţă de 13% în 2019 şi 8% în 2018.

„Vestea bună este că avem doi ani consecutivi de creştere pentru femeile care regizează. Vestea proastă este că 80% dintre filmele de top tot nu au o femeie la cârmă”, a spus Lauzen.

Per ansamblu, femeile au deţinut 23% dintre locurile de muncă din spatele camerelor de filmat (regie, scenariu, producţie, montaj, imagine) pentru primele 250 de filme cu cele mai mari încasări din 2020, faţă de 21% în 2019.

Faţă de 1998, aceasta este o creştere cu doar 6 procente.

„Acest dezechilibru este uluitor. Majoritatea filmelor angajează mai puţin de 5 femei şi zece sau mai mulţi bărbaţi”, a mai spus Lauzen.