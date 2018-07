Rapperul Drake, locul I în Billboard 200 - Guns N’ Roses au dat lovitura cu noul albun

„Scorpion” al lui Drake, în fruntea Billboard 200. Guns N’ Roses a revenit în top 10 cu albumul de debut

„Scorpion” este al optulea album consecutiv al artistului canadian Drake care ajunge în fruntea Billboard 200, unde noile materiale de studio Florence + The Machine şi Gorillaz au debutat în top 10, iar trupa Guns N’ Roses a revenit cu albumul de debut care a fost relansat în urmă cu o lună.

Lansat pe 29 iunie, „Scorpion” al lui Drake a stabilit mai multe recorduri. El a fost vândut în 732.000 de unităţi în săptămâna încheiată pe 5 iulie, potrivit Nielsen Music.

Este cel mai bine vândut album din primele şapte luni ale acestui an, iar prima săptămână a reprezentat şi cea mai profitabilă pentru un disc din punct de vedere al streaming-ului.

Albumul, care cuprinde 25 de piese, a generat şi cele mai multe streaming-uri audio on-demand: 745,9 milioane în decurs de o săptămână. Astfel, el a detronat „beerbongs & bentleys” al lui Post Malone, care înregistrase 431,3 milioane în luna mai.

„Scorpion” este şi primul album care depăşeşte pragul de 1 miliard de streaming-uri într-o săptămână pentru cântecele incluse

Pe locul al doilea în actualul top Billboard 200 a debutat „High as Hope”, semnat de Florence + The Machine, cu 84.000 de unităţi vândute. Acesta este al treilea album al britanicilor care ajunge în top 10, după „How Big How Blue How Beautiful”, care a ocupat primul loc în 2015, şi „Ceremonials”, clasat pe locul al şaselea, în 2011.

„beerbongs & bentleys” al lui Post Malone s-a menţinut pe locul al treilea, cu 72.000 de unităţi vândute, iar locul al patrulea a fost ocupat de noul album Gorillaz, „The Now Now”.

Acesta este al cincilea album al grupului Gorillaz care ajunge în top 10. Cel mai recent, în 2017, „Humanz” a debutat pe locul secund. „The Now Now” a fost vândut în 63.000 de unităţi.

„?” al rapperului XXXTentacion a coborât un loc, până pe cinci, cu 62.000 de unităţi vândute. „Invasion of Privacy” al lui Cardi B a urcat două locuri, până pe şase, cu 47.000 de unităţi vândute, în timp ce „Goodbye & Good Riddance” al lui Juice WRLD a staţionat pe poziţia a şaptea, cu 39.000 de unităţi vândute.

„Everything is Love”, semnat The Carters (Beyonce şi Jay-Z), a coborât patru locuri, până pe opt, cu 37.000 de unităţi vândute.

Fostul număr 1 din clasamentul american al albumelor, „Pray for the Wicked” al grupului Panic! at the Disco, a coborât opt locuri, după ce în a doua săptămână de la debut a fost vândut în 35.000 de unităţi.

Pe locul al zecelea în clasament s-a clasat „Appetite for Destruction”, albumul de debut al trupei americane rock Guns N’ Roses. Lansat în 1987, el a revenit în top după ce o versiune extinsă şi remasterizată a lui a fost lansată pe 29 iunie.

În săptămâna încheiată pe 5 iulie, albumul a fost vândut în 33.000 de unităţi.

„Appetite for Destruction” a debutat în Billboard 200 în august 1987, pe locul 182, şi a ajuns în fruntea clasamentului după aproximativ un an. Discul a petrecut cinci săptămâni, neconsecutiv, pe prima poziţie. Ultima dată când s-a aflat în top 10 a fost în 1989, pe locul al optulea.

Billboard 200 clasifică cele mai populare albume din Statele Unite pe parcursul unei săptămâni, pe baza consumului multi-metric, care include vânzarea de copii fizice ale discurilor, single-urilor (10 cântece înseamnă un album) şi activitatea online (1.500 de descărcări sunt egale cu un album).