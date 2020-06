Rapperul Lil Baby a revenit în fruntea clasamentului Billboard 200

Rapperul Lil Baby a revenit cu „My Turn” în fruntea clasamentului Billboard 200 după trei luni, astfel înregistrându-se cea mai lungă pauză între săptămânile petrecute pe primul loc ale unui album de la „A Star Is Born”, potrivit news.ro.

„My Turn” a fost vândut în Statele Unite, în a 15-a săptămână de la debut, în 65.000 de unităţi, urcând astfel două poziţii în top, potrivit Nielsen Music/ MRC Data.

Săptămâna încheiată pe 11 iunie reprezintă a doua în care albumul s-a clasat pe primul loc în topul american.

Cea mai recentă revenire în fruntea listei a înregistrat-o „When We All Fall Asleep, Where Do We Go?” al lui Billie Eilish, în iunie 2019, când a revenit a treia oară pe primul loc.

Cele 13 săptămâni între clasările „My Turn” reprezintă cea mai lungă pauză dintre săptămânile petrecute pe primul loc ale unui album de la „A Star is Born” al lui Lady Gaga şi Bradley Cooper, care a revenit după 17 săptămâni, în martie 2019.

CITEȘTE ȘI: Poți ajunge să fii depedent de cafea? Ce se întâmplă în corpul tău când nu bei cafea

Albumul „Chromatica” al cântăreţei Lady Gaga a coborât o poziţie în actualul clasament Billboard, cu 64.000 de unităţi vândute în a doua săptămână de la debut.

Locul al treilea a fost ocupat de „Wunna” al rapperului Gunna, în urcare o poziţie, cu puţin peste 39.000 de unităţi vândute în a treia săptămână de top.

„High Off Life” al rapperului Future a urcat un loc, până pe patru, cu 39.000 de unităţi vândute în a patra săptămână de la lansare.

Drake şi „Dark Lane Demo Tapes” au ajuns pe locul al cincilea, în urcare o poziţie, cu aproximativ 39.000 de unităţi vândute în a şasea săptămână de la lansare, iar rapperul DaBaby şi „Blame It on Baby” au urcat trei locuri, până pe şase, cu 38.500 de unităţi vândute în a opta săptămână.

Polo G şi „The Goat” s-au menţinut pe şapte, cu 37.000 de unităţi vândute în a patra săptămână de la debut, iar Post Malone rămâne cea mai longevivă prezenţă în top 10 cu „Hollywood’s Bleeding”. Albumul a urcat patru locuri, până pe opt, după ce a fost vândut în 36.000 de unităţi în a 40-a săptămână de la lansare. De la debut, „Hollywood’s Bleeding” a lipsit doar o săptămână din top 10.

Lil Uzi Vert şi „Eternal Atake” au urcat tot patru poziţii, până pe nouă, cu puţin peste 35.000 de unităţi vândute în a 14-a săptămână de top, iar The Weeknd şi „After Hours” au câştigat un loc, clasându-se pe zece, după ce albumul a fost vândut în 35.000 de unităţi în a 12-a săptămână.

Billboard 200 clasifică cele mai populare albume din Statele Unite pe parcursul unei săptămâni, pe baza consumului multimetric, care include vânzarea de copii fizice ale discurilor, single-urilor (10 cântece înseamnă un album) şi activitatea online (1.500 de accesări sunt egale cu un album). Mai nou, sunt incluse accesările audio şi video on demand din YouTube, precum şi vizualizările video de pe Apple Music, Spotify, Tidal şi Vevo.