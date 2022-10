Rapperul portorican Bad Bunny a primit cele mai multe nominalizări la American Music Awards

Rapperul portorican Bad Bunny a primit joi cele mai multe nominalizări - opt - la premiile AMA (American Music Awards) din acest an, depăşindu-i în clasamentul artiştilor cu nominalizări multiple pe rapperul canadian Drake şi pe două superstaruri ale muzicii pop, cântăreţele americane Beyonce şi Taylor Swift, informează Reuters.

În total, Bad Bunny a primit opt nominalizări la AMA şi va concura inclusiv la categoria "artistul anului" alături de cântăreţii britanici Adele şi Harry Styles şi de artistul canadian The Weeknd, potrivit Agerpres.

Drake, Beyonce şi Taylor Swift vor concura şi ei la această categorie şi au primit fiecare şase nominalizări.

Printre alte nominalizări primite de Bad Bunny se numără cele de la categoriile "artistul pop preferat", "videoclipul preferat" şi "artistul preferat aflat în turneu". Bad Bunny a stabilit şi un record în acest an, când a încheiat turneul cu cele mai mari încasări din istorie realizat de un artist latino. Albumul său "Un Verano Sin Ti" a ocupat recent prima poziţie în topul Billboard pentru a 13-a săptămână.

Dacă Bad Bunny va câştiga toate cele premii la care a fost nominalizat, el îi va egala pe superstarurile din anii 1980 Michael Jackson şi Whitney Houston pentru cele mai multe victorii obţinute într-un singur an la gala American Music Awards.

Organizatorii au adăugat în acest an categoria "artistul K-pop preferat", iar nominalizaţii sunt BTS, BlackPink, Seventeen, Tomorrow X Together şi Twice.

Printre artiştii care au fost nominalizaţi pentru prima dată la American Music Awards se numără rappertul Jack Harlow, trupa K-pop BlackPink şi grupul scandinav Swedish House Mafia.

În categoriile dedicate muzicii country, Chris Stapleton, Cody Johnson, Luke Combs, Morgan Wallen şi Walker Hayes se află printre artiştii nominalizaţi la categoria "cântăreţul country preferat". Carrie Underwood, Lainey Wilson, Maren Morris, Miranda Lambert şi Taylor Swift au fost nominalizate la categoria "cântăreaţa country preferată".

Nominalizările la American Music Awards au la bază performanţele obţinute în topurile muzicale Billboard, vânzările de albume şi în streaming, difuzările la radio şi angajamentul pe reţelele de socializare.

Câştigătorii vor fi stabiliţi în urma voturilor exprimate de fani şi vor fi anunţaţi în cadrul unei gale ce va avea loc la Los Angeles pe 20 noiembrie. Evenimentul va fi televizat în direct de postul ABC, deţinut de grupul Disney.