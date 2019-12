Rapperul R. Kelly neagă că ar fi dat mită pentru a falsifica vârsta lui Aaliyah în acte

Rapperul american R. Kelly a pledat nevinovat în privința acuzațiilor potrivit cărora ar fi mituit un oficial al guvernului pentru a obține un act de identitate fals în vederea căsătoriei cu cântăreața Aaliyah, care la momentul respectiv avea 15 ani, arată Contact Music, potrivit Mediafax.

Interpretul piesei "I Believe I Can Fly", căzut în dizgrație din cauza acuzațiilor de pedofilie și de abuz sexual care i-au fost aduse anul acesta, a negat - într-o sală de judecată din Chicago - că ar fi mituit, în 1994, un oficial guvernamental, pentru a obține un act de identitate fals necesar pentru a se putea căsători cu cântăreața Aaliyah.

Douglas Anton, avocatul celebrului cântăreț și compozitor, le-a spus jurnaliștilor că i-ar fi fost imposibil să obțină un act de identitate fals chiar dacă ar primi un milion de dolari și ar avea o lună la dispoziție. "Pur și simplu, nu văd cum ai putea face acest lucru. Habar nu am cum se face", a spus acesta.

Avocatul le-a mai spus ziariștilor că R. Kelly a compus muzică nouă în închisoare și că, în ciuda situației sale, melodiile "nu sunt niște simple ciorne".

Cântăreţul R&B se confruntă deja cu mai multe acuzații, printre care se numără pornografie infantilă, molestarea unui minor şi obstrucţionarea justiţiei, au arătat sursele citate de Fox News. Kelly a apărut deja în faţa instanţei într-un caz de abuz sexual în formă agravată privind patru femei, dintre care trei erau încă minore în momentul în care faptele au avut loc.

În perioada 22 - 25 februarie, rapperul a fost arestat după ce a fost acuzat de patru femei, dintre care trei minore, de agresiuni sexuale. R. Kelly, pe numele real Robert Sylvester Kelly, era deja pasibil de şapte ani de închisoare pentru fiecare dintre cele zece capete de acuzare vizând abuzuri sexuale.

Cu câteva săptămâni înainte de arestarea sa, a fost lansat documentarul "Surviving R. Kelly", în cadrul căruia peste 50 de artişti, jurnalişti, rude și apropiaţi ai rapperului mărturisesc experienţele negative pe care le-au avut cu R. Kelly.

În 2008, rapperul a fost achitat de acuzaţii de pornografie infantilă şi a negat mereu că ar fi recurs la astfel de gesturi.

În vârstă de 52 de ani, R. Kelly a lansat 12 albume de studio, vândute în 75 de milioane de copii, şi a fost recompensat, printre altele, cu trei premii Grammy.

Aaliyah Dana Haughton a fost o cântăreaţă, actriţă, model şi dansatoare americană, care a debutat în muzică la vârsta de 12 ani. A colaborat cu artişti de seamă, precum Timbaland şi Missy Elliot, şi a lansat trei albume de studio care s-au vândut în peste 52 milioane de copii. Unul dintre cele mai cunoscute cântece ale sale este "Try Again", un single inclus pe coloana sonoră a filmului "Romeo Must Die", în care cântăreaţa Aaliyah a jucat rolul principal. Aaliyah a murit la vârsta de 22 de ani, într-un accident de avion produs în Bahamas, în 2001.