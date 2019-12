Rapperul Roddy Ricch şi trupa The Who, în fruntea topului Billboard 200

Rapperul Roddy Ricch a debutat cu primul album de studio, „Please Excuse Me for Being Antisocial”, în fruntea topului Billboard 200, unde grupul rock The Who a cunoscut o revenire importantă, potrivit news.ro.

Albumul lui Ricch a fost vândut în 101.000 de unităţi în săptămâna încheiată pe 12 decembrie, în care noul material de studio al trupei britanice, intitulat „Who”, a egalat cea mai bună performanţa înregistrată de un disc al formaţiei, potrivit Nielsen Music.

Din totalul unităţilor, piesele de pe „Please Excuse Me for Being Antisocial” au fost accesate de 130,7 milioane de ori.

În vârstă de 21 de ani, rapperul, pe numele real Rocrick Moore, a primit recent primele nominalizări la Grammy - pentru „Best Rap Performance” şi „Best Rap Song” („Racks in the Middle”).

Trupa The Who şi albumul „Who” au debutat pe locul al doilea, cu 89.000 de unităţi vândute. Albumul de studio este primul lansat de grup de la „Endless Wire”, apărut în 2006, care a debutat pe locul al şaptelea în clasamentul american.

În total, The Who are 11 albume în top 10 al Billboard 200, trei dintre ele clasate pe poziţia secundă: „Quadrophenia” (1973), „Who Are You” (1978) şi „Who” (2019).

Starul pop Camila Cabello a debutat în clasament pe locul al treilea cu cel de-al doilea album de studio, „Romance”, care a fost vândut în 86.000 de unităţi.

La fel ca în cazul „Who”, vânzările „Romance” au fost influenţate de ofertele pentru concerte.

Post Malone şi „Hollywood’s Bleeding” au coborât două locuri în top, până pe patru, după ce albumul a fost vândut în 66.000 de unităţi în a 14-a săptămână de la debut.

Cel de-al patrulea şi ultim album al rapperului XXXTentacion, „Bad Vibes Forever”, a debutat pe locul al cincilea în Billboard 200, cu 65.000 de unităţi vândute. Cântăreţul a murit pe 18 iunie 2018, iar „Bad Vibes Forever” este al doilea album postum al lui. Discul a fost lansat ca ultimul material de studio al rapperului.

Juice WRLD, care a murit în urmă cu o săptămână la Chicago, a revenit în top 10 cu două albume. „Goodbye & Good Riddance” s-a clasat pe şase, în urcare 65 de poziţii, cu 59.000 de unităţi vândute în a 82-a săptămână de la apariţie, în timp ce „Death Race for Love” a urcat 78 de locuri, până pe zece, cu 49.000 de unităţi vândute în a 40-a săptămână.

Coloana sonoră a filmului „Frozen II” a coborât şase locuri, până pe şapte, cu 59.000 de unităţi vândute în a patra săptămână de la lansare.

Michael Bublé şi „Christmas” au coborât două poziţii, până pe opt, cu 52.000 de unităţi vândute în a 78-a săptămână de top, iar Pentatonix şi „The Best of Pentatonix Christmas”, o poziţie, până pe nouă, cu 52.000 de unităţi ale albumului vândute în a şaptea săptămână de top.

Billboard 200 clasifică cele mai populare albume din Statele Unite pe parcursul unei săptămâni, pe baza consumului multi-metric, care include vânzarea de copii fizice ale discurilor, single-urilor (10 cântece înseamnă un album) şi activitatea online (1.500 de accesări sunt egale cu un album).