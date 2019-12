'Friends', lider în topul celor mai bune finaluri de seriale TV din ultimii 20 de ani

"Prietenii tăi/ Friends", un sitcom american care a rulat în perioada 1994 - 2004, s-a situat pe primul loc în topul celor mai bune finaluri de seriale TV din ultimii 20 de ani, realizat de platforma de divertisment online britanică Digital Spy, potrivit mirror.co.uk, scrie Mediafax.

Podiumul a fost completat de alte patru seriale americane celebre, respectiv "Breaking Bad", "Buffy, spaima vampirilor/ Buffy The Vampire Slayer", "Teoria Big Bang/ The Big Bang Theory" și "Viața pe Marte/ Life on Mars".

Serialul "Prietenii tăi/ Friends" a fost difuzat de postul NBC timp de 10 sezoane, între 22 septembrie 1994 şi 6 mai 2004. Sitcomul prezintă aventurile amuzante ale membrilor unui grup de prieteni din Manhattan şi a fost o rampă de lansare pentru cei şase actori din distribuţia sa, Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matthew Perry, Matt LeBlanc și David Schwimmer.

Aceeași platformă de divertisment a realizat și un top al celor mai bune seriale TV din ultimii 20 de ani, câștigător fiind "Urzeala tronurilor/ Game Of Thrones", care s-a încheiat după opt sezoane, în primăvara acestui an. Topul 5 este completat de "Friends", "Doctor Who", "În numele legii/ Line of Duty", "Breaking Bad".

Cel mai bun film al ultimelor două decenii a fost ales "Răzbunătorii: Sfârșitul jocului/ Avengers: Endgame", de Anthony și Joe Russo, devenit anul acesta lider în topul peliculelor cu cele mai mari încasări din istorie (2,8 miliarde de dolari). În top au mai fost incluse, în ordine, "Harry Potter și Talismanele Morții: Partea a doua/ Harry Potter and the Deathly Hallows 2", "Cavalerul Negru/ The Dark Knight", "Stăpânul Inelelor: Întoarcerea Regelui/ The Lord of the Rings: The Return of the King", "Povestea Jucăriilor 3/ Toy Story 3".

David Tennant a fost numit cel mai bun actor de televiziune, iar topul 5 este completat de Olivia Colman, Benedict Cumberbatch, Sarah Lancashire și Idris Elba, în timp ce Tom Hanks a fost desemnat cel mai mare star de cinema, urmat fiind de Leonardo DiCaprio, Robert Downey Jr, Hugh Jackman și de regretatul Heath Ledger.

Topurile au fost realizate luând în calcul cele mai citite articole din ultimii 20 de ani de pe Digital Spy, precum și opiniile experților platformei specializate în cinema, televiziune și divertisment. Peste 5.000 de cititori ai platformei au votat în acest sondaj, care a marcat a 20-a aniversare a platformei online.