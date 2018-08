Rareș Bodgan: Jandarmeria a atacat protestatariicu gaze lacrimogene clasificate international ca ARME CHIMICE

Jurnalistul Rareș Bogdan susține că jandarmii care au acționat violent vineri seara, la protestele din Piața Victoriei riscă ani grei de detenție.

"Daca este asa, vor ajunge direct in PUSCARIE pentru foarte multi ani!

BOMBA: Jandarmeria a atacat vineri seara manifestantii din Piata Victoriei cu gaze lacrimogene clasificate international ca ARME CHiMICE! Gazele lacrimogene CS sau DM sunt considerate la nivelul ONU ca arme chimice. Clorobenziliden malononitril numit si gaz CS, este gazul folosit de către Jandarmeria Română în seara zilei de 10 august 2018 în București.

IDLH = Immediately dangerous to life or health = pericol imediat pentru viața și sănătate este o valoare exprimată în miligrame per metru cub, iar expunerea prelungita la aceasta cantitate sau expunerea pe o perioada mai scurta dar la un dozaj mai mare cauzeaza moartea. Cantitățile pentru AEGL 3 - (Acute Exposure Guideline Levels) sunt 1.5mg/m3 la 4 ore,11mg/m3 la o ora, 29mg/m3 la 30 minute, 140mg/m3 la 10 minute.

Sursa: Academia Națională de Științe a U.S.A. Problema e alta, dacă în apa cu care au fost stropiți în prealabil cetatenii se afla cloramină, sau o diluție de clor, acesta reacționează ulterior cu gazul CS, formând HCl(acid clorhidric) care provoacă arsuri și amplifica efectele gazului CS. Gazul CS este folosit și în alte state europene și USA, însă trbuiesc văzute cantitățile și dozajele folosite la noi", scrie Rareș Bogdan pe Facebook.

