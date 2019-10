Rareș Bogdan a EXPLODAT, după ce a aflat că Tudorel Toader îl dă în judecată

Fostul ministru al Justiției, Tudorel Toader, anunţă că îi dă în judecată pe liberalii Rareş Bogdan şi Cătălin Predoiu pentru că au vehiculat acuzația că el este autorul moral al recursului compensatoriu. La aflarea veștii, Rareș Bogdan a explicat că Tudorel Toader este autorul moral și cel care a desăvârșit acțiunea prin care au fost eliberați 21.000 de infractori.

Citește și: Marcel Ciolacu dă cărțile pe față: Sfârșitul PSD a fost adus de decizia lui Liviu Dragnea din 2017

”Autorul moral si cel care a desavarsit actiunea de eliberare a peste 21.000 de infractori pe strazile Romaniei anunta ca m-a actionat in judecata. Sluga lui Dragnea, Nicolicea, Serban, Iordache, Bacalbasa si Codrin are un tupeu de nedescris in continuate. Ii amintesc acestui individ mizerabil ca si din cauza lui, pe strazile Romaniei de astazi se afla 21.049 de infractori eliberati inainte de termen pana in luna septembrie. Cu 3000 mai multi decat in iunie. Mai concret:

943 criminali, 110 pedofili, 634 violatori, 2.300 de talhari.

1.877 au fost încarcerati din nou, fie pentru că au comis noi fapte grave, fie pentru că au fost condamnate în alte dosare.

507 dintre infractorii eliberaţi au comis noi fapte violente: 47 de omoruri, 357 tâlharii, 47 de violuri”, scrie Rareș Bogdan.