Rareș Bogdan: Ar fi o rușine istorică și o catastrofă dacă PPE pierde Comisia Europeană

Europarlamentarul Rareș Bogdan spune că ar fi o rușine istorică dacă PPE pierde funcția de președinte al Comisiei Europene. În această noapte se negociază cele mai importante funcții din Uniunea Europeană.

„Bătrânul partid s-a trezit. PPE a ieșit la lupta. In sfârșit. Nu abandonează poziția numărul unu din Europa, cea de președinte a Comisiei. Ar fi o rusine istorică, sa iei 183 de eurodeputați, (din ei 14 sunt romani), sa fi votat de 40 de milioane de europeni, sa fi pe primul loc la peste 30 de locuri de socialiștii din Pes și sa cedezi către un socialist PRESIDENTIA Comisiei, asta ar fi o înfrângere catastrofala. De neconceput. De asemenea Macron este înfruntat dur. Ești pe tobogan in țara ta și vrei sa conduci Europa. Ai 21 de europarlamentari din 751, te-a bătut Marine Le Pen și vrei tot. Va fi o seara și o noapte lunga. După aceste ore va trebui ca Europa sa fie mai puternica. Europa nu poate fi abandonată in mâinile Socialiștilor. Cei 5 premieri și 3 șefi de stat PPE, printre ei și Klaus Iohannis vor trebui sa lupte “la baioneta”. in Consiliu. Alături de ei și Tusk și Juncker. Vom vedea deznodământul. Ss nu uit, PPe a hotarat in urma cu putin timp, VOT impotriva unui socialist, fir el si Timmermans”, a scris Rares Bogdan pe Facebook.

Liderii Partidului Popular European (PPE) au contestat, la summitul Consiliului European de la Bruxelles, planul de numire în funcţia de preşedinte al Comisiei Europene a lui Frans Timmermans, candidatul Partidului Socialist European (PSE), afirmă surse politice.

Liderii Partidului Popular European (PPE, centru-dreapta) contestă planul stabilit de lideri europeni la summitul G20, o iniţiativă prin care Frans Timmermans ar urma să fie propus pentru postul de preşedinte al Comisiei Europene. Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, ar fi acceptat la summitul G20 desfăşurat în Japonia propunerea preşedintelui Franţei, Emmanuel Macron, de numire a lui Frans Timmermans preşedinte al Comisiei Europene, în detrimentul candidatului PPE, Manfred Weber, potrivit publicaţiei Welt am Sonntag.

Propunerea ar urma să fie formalizată la summitul extraordinar al Consiliului European, aflat în curs la Bruxelles.

Însă PPE a semnalat că vrea menţinerea lui Manfred Weber pentru postul de preşedinte al Executivului UE.

"Avem sistemul primului candidat pe listă, iar în acest sistem PPE a câştigat alegerile. Nu avem nimic împotriva socialiştilor, nu avem nimic împotriva lui Frans Timmermans. Este un om bun", a declarat duminică seară Antonio Tajani, preşedintele în exerciţiu al Parlamentului European, citat de site-ul Politico.eu.

Manfred Weber este susţinut cu fermitate de politicieni din Germania. Paul Ziemiak, secretarul general al Uniunii Creştin-Democrate, partidul Angelei Merkel, a atras atenţia, prin Twitter, că "renunţarea la ideea primului candidat de pe lista euroalegerilor ar însemna o slăbire a sistemului".