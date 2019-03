Rareș Bogdan, atac virulent la Dragnea - Tăriceanu

Realizatorul de televiziune Rareș Bogdan a declarat, duminică seara, la Realitatea TV, în replică la afirmațiile liderului PSD Liviu Dragnea despre legăturile acestuia cu șeful SRI, că șeful social-democrat vorbește de patriotism când alături de Călin Popescu Tăriceanu a provocat cele mai mari dezechilibre economice post-1989.

Context: „Ajungem la PNL, partid istoric, puternic, care îl bagă acum în curte Hellvig și Iohannis pe dl Rareș Bogdan ca să le ia și partidul. Acum îl intreb pe dl Rareș Bogdan și pe Hellvig: ați făcut cumva vacanțe împreună? Întreb, nu că ar fi vreo legatură între SRI-Realitatea, SRI-Rareș Bogdan-Iohannis”, a declarat Dragnea, duminică, la Călărași.

Rareș Bogdan s-a declarat contrariat că îl întreabă de concediile pe care le-a făcut cu un fost coleg de facultate „slugoiul care turna in paharele lui Coldea si Maior”, „nespalatul cu sosete flausate”, „care mesteca zaharul din cafeaua lui Oprea”, care „o hartuia pe Kovesi cu o bucata de soric” si care „se gudura pe langa profesor sa-l treaca strada spre celebrele paduri, unde infractorul spera ca se va dea ora exacta pentru cei ca el”.

„Dragnea vorbeste de patriotism cand prabuseste economia Romaniei in fiecare zi, alaturi de Darius Valcov, omul din cimitire? Ei produc cele mai grave dezechilibre din 1989 pana azi, sub ochii si cu mana lui Tariceanu. Dragnea si Tariceanu au luat Romania pe inflatie zero si au adus-o la o inflatie de peste 5%. ROBOR a crescut. Au prabusit moneda nationala. Au reintrodus euroacciza, alaturi de Tudose care azi face pe opozantul. Au marit pretul la toate utilitatile”, a spus Rareș Bogdan.