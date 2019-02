Rareș Bogdan CONFIRMĂ discuțiile cu PNL pentru a deschide lista la alegerile eurorparlamentare: Sunt discuții

Jurnalistul Rareș Bogdan confirmă faptul că poartă discuții cu cei de la PNL pentru a deschide lista la alegerile europarlamentare. El susține că deocamdată totul e la nivel de discuții și nu s-a ajuns la un rezultat concret.

”Da, aceasta chestiune s-a discutat din cate cunosc, intre reprezentantii PNL si consultantii lor. Ma bucur daca cineva s-a gandit la mine, sunt flatat. Pentru un bărbat care este interesat de destinul țării sale, nimic nu poate fi mai onorant decât să o faca în umbra Brătienilor, visând la realizările lor. Insa eu sunt jurnalist si ii sprijin cu drag de aici. Am văzut ca există idei de atragere a unor oameni din zona Dreptei, testarea sociologica a unor personaje/personalitati/indivizi si cam atat. Dar eu sunt jurnalist si nimic altceva. Doresc sa raman in aceasta zona in urmatoarea perioada.”, scrie Rareș Bogdan.