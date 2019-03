Rareș Bogdan, reacție la cald despre mutarea ambasadei la Ierusalim: Este o perdea de fum a PSD

„Locomotiva” PNL la alegerile europarlamentare, Rareș Bogdan, a catalogat, duminică, pentru ȘTIRIPESURSE.RO, anunțul premierului Viorica Dăncilă privind mutarea ambasadei României în Israel de la Tel Aviv la Ierusalim, ca fiind o „perdea de fum” prin care PSD vrea să deturneze dezbaterea publică de la subiectele care nu îl avantajează. Rareș Bogdan a spus că o asemenea decizie ar trebui anunțată de Președintele României și a apreciat că România trebuie să aibă o relație specială cu Israel.

„Dna prim-ministru nu poate sa ia decizii singura, titularul de politica externa este Presedintele Romaniei. Dna prim-ministru joaca intr-un scenariu in care PSD incearca sa produca in opinia publica orice fel de dezbatere in asa fel incat sa acopere dezbaterea pe situatia economica si pe lipsa de atragere a fondurilor europene, deci ei vor incerca sa capuseze intreaga precampanie si campanie pentru europarlamentare pentru ca nimeni sa nu vorbeasca de situatia economica si de atragerea fondurilor europene, unde este un dezastru.

Anuntul este o perdea de fum. Deciziile de acest gen se iau impreuna cu cei din a carei familie faci parte, noi facem parte din familia europeana, in momentul in care iei o asemenea decizie, trebuie sa te consulti si tu cu colegii tai din Franta, din Spania, din Italia, din Germania, din Cehia, din Polonia, pentru a avea o pozitie comuna. Eu, din cate imi amintesc, pozitia Uniunii Europene a fost una de expectativa.

Nu vorbim aici de chestiunea legata de capitala statului Israel, asta este o alta discutie si poate fi purtata serios si aplicat pentru ca nimeni nu poate sa le anuleze aceasta sansa cetatenilor din Israel. Sigur, noi mergem in trendul Statelor Unite, ceea ce este un lucru foarte bun, numai ca Statele Unite si inca alte state, 7 la numar, au decis mutarea ambasadelor sau si-au aratat acordul, iar in ONU, daca imi amintesc bine, din 142 de state cred ca vreo 132 au ramas in sistemul de expectativa fata de aceasta decizie.

Noi trebuie sa intelegem ceva. Romania are o relatie cu totul si cu totul speciala cu Israelul si e normal sa fie asa, iata ca Israelul a trimis unul din primii 5 ambasadori ai sai la Bucuresti, asta arata respectul pe care statul Israel il are pentru Romania. Pe langa asta, cred ca 800.000 de cetateni din Israel provin din cei care au plecat din Romania in ultimii 60 de ani, ceea ce e un lucru foarte important.

Lucrul asta il faci printr-o dezbatere publica, printr-o dezbatere in Parlament, cu Președintele, nu iei rolul Președintelui. Președintele României s-a exprimat extrem de clar și nu poate fi acuzat de relații tensionate cu Israelul, ba din contră, dânsul a luat în urmă cu doi ani premiu la American Jewish Comitee.

România a fost un broker onest timp de 40 de ani în Orientul Mijlociu, adică un factor de echilibru, de negociere, acceptat atât de tabăra arabă cât și de tabăra israeliană. România este unul din statele care, de exemplu, în Siria, la Damasc, are deschisă ambasadă.

Eu știu că astfel de anunțuri, extrem de sensibile, extrem de importante, le face titularul de politică externă a României, care potrivit Constituției este Președintele României. Eu cred că dna Dăncilă merge pe un plan extrem de clar, pentru că această decizie va naște o dezbatere publică care va acoperi tot în următoare 3-4 zile, după care PSD va găsi altceva să acopere din nou și nimeni să nu vorbească despre cele 21 de miliarde de euro neluate de la Bruxelles pentru drumuri, de cele 8,7 miliarde euro bani neluati pentru spitale, nu vom discuta de creșterea prețurilor”, a declarat Rareș Bogdan, pentru ȘTIRIPESURSE.RO.

