Viorica Dăncilă, anunț de ULTIMĂ ORĂ din SUA: Ambasada României va fi mutată la Ierusalim (VIDEO)

Premierul Viorica Dăncilă a anunţat că ambasada României din Israel va fi mutată de la Tel Aviv la Ierusalim. Anunțul a fost făcut în SUA în cadrul conferinței AIPAC (Conferinţa Comitetului Americano-Israelian pentru Politici Publice).

"Sunt hotărâtă să contribui la o relație tot mai strânsă a Israelului cu UE, mai ales acum când România deține președinția UE. În curând vom organiza o ședință comună a guvernelor celor două țări. Sunt onorată să anunț că România va muta Ambasada la Ierusalim, capitala Israelului", a declarat Dăncilă care a precizat că decizia a fost luată de Guvernul României după o analiză profundă.

Discursul integral al prim-ministrului României în cadrul AIPAC:

Doamnelor și domnilor,

E o mare onoare pentru mine, ca premier al României, să mă adresez onoratei adunări AIPAC. Israelul și Statele Unite sunt partenerii strategici speciali ai României și marii prieteni ai poporului român.

Anul trecut, România a sărbătorit 70 de ani de relații diplomatice neîntrerupte cu Israelul. Aceasta este un fapt diplomatic și istoric de netăgăduit. În anii '60 și '70, atunci când alte țări și-au întrerupt relația cu Israelul, noi am consolidat-o. Am făcut un lucru corect, am făcut ceea ce trebuia făcut, fiindcă prietenia are valoare atunci când e nevoie de ea.

Am rămas o voce importantă în timpul procesului de pace, în special cel de la Camp David, care a dus la pacea dintre Israel și Egipt. România își manifestă deschiderea pentru continuarea dialogului păcii dintre israelieni și palestinieni.

În acest moment, România își continuă relația strânsă, strategică și economică cu Israelul. Prietenia și relațiile excelente care leagă popoarele noastre vor fi întărite și în cadrul unei ședințe comune a Guvernelor României și Israelului pe care ne dorim să o organizăm cât mai curând.

De asemenea, sunt hotărâtă să contribui la o relație tot mai strânsă a Israelului cu întreaga Uniune Europeană, mai ales acum, când România deține președinția Consiliului Uniunii Europene.

După cum știm, președintele Donald Trump a deschis ambasada Statelor Unite la Ierusalim. Acest pas admirabil și curajos ne-a impresionat pe mine, guvernul meu și poporul român. Mutarea ambasadei americane este emblematică și demonstrează legătura puternică a valorilor și intereselor dintre poporul american și cel israelian.

De asemenea, acest gest a lansat, la nivel internațional, un proces de reflecție. Guvernul României a inițiat, de atunci, un proces de evaluare a oportunității mutării ambasadei României la Ierusalim.

De aceea sunt încântată să anunț, astăzi, în fața audienței AIPAC, că după finalizarea analizei de către toți actorii constituționali implicați în procesul decizional din țara mea și, în deplin consens, eu ca prim-ministru al României și Guvernul pe care îl conduc vom muta Ambasada României la Ierusalim, capitala Israelului.

Susținerea față de Israel și de comunitatea evreiască constituie preocuparea noastră constantă și este necesar să vă spun următoarele informații importante:

Președintele Camerei Deputaților din Parlamentul României, domnul Liviu Dragnea, m-a rugat să vă transmit că va promova în Parlament, în perioada imediat următoare, trei legi deosebit de importante pentru comunitatea evreiasca din țara mea și din lume.

Prima se referă la acordarea de drept a cetățeniei române tuturor evreilor de origine română care au fost obligați sa renunțe la cetățenia română atunci când au părăsit țara lor sub regimul comunist.

În al doilea rând, vorbim despre acordarea de despăgubiri și pensii speciale pentru Supraviețuitorii Holocaustului din România, în semn de respect și de recunoaștere a suferințelor acestor eroi.

În al treilea rând avem legea care garantează accesul la arhivele statului specialiștilor federației comunităților evreiești din Romania pentru a cunoaște adevărul asupra trecutului lor din perioada celor doua războaie mondiale.

Doamnelor și domnilor,

Sunt onorată să fiu astăzi aici pentru a vorbi cu conducerea AIPAC, un model de democrație și putere civică.

Președinția română a Consiliului Uniunii Europene a susținut puternic relația transatlantică, Statele Unite ale Americii fiind partenerul strategic care asigură securitatea României.

Am luptat și luptăm, umăr la umăr cu trupele americane, oriunde am fost chemați, ajutând să fie aduse libertate și democrație celor care aveau nevoie. Suntem unul dintre puținii aliați NATO care au respectat dorința Statelor Unite de a aloca Apărării 2% din Produsul nostru Intern Brut.

Susținem comunitatea evreiască și lupta împotriva oricărei forme de antisemitism și împotriva oricărei forme de discurs al urii

Primul eveniment organizat de Președinția română a Consiliului Uniunii Europene a fost dedicat luptei de combatere a antisemitismului și vom fi onorați să organizăm și la finalul mandatului nostru un eveniment similar. Ne unesc valorile comune și ne dorim să asigurăm o mai bună protecție a comunităților evreiești la nivel european.

România va fi întotdeauna alături de Israel și de voi cei din AIPAC, pentru a ne asigura că țările și organizațiile noastre rămân aceiași parteneri apropiați, deopotrivă în fața provocărilor cât și a oportunităților ce vor veni.

Vă pot promite un lucru: România va rămâne același prieten loial și cea mai puternică voce europeană în sprijinul poporului evreu și al statului Israel.

În încheiere, aș vrea să vă transmit urarea tradițională pentru toți prietenii noștri: SHALOM HAVERIM!

See you soon in Jerusalem!