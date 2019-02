Rareș Bogdan face precizări despre plecarea de la Realitatea TV și participarea pe listele PNL la europarlamentare: 'Ne întâlnim diseară, în Piața Victoriei'

Rareș Bogdan va deschide lista PNL pentru europarlamentare, conform mai multor surse din politică și din media. Vedeta Realitatea TV confirmă că a discutat cu PNL și că e legat de liberali, dar spune că nu a decis dacă acceptă sau nu oferta de a pleca din televiziune.

Pentru că duminică seara e mare miting în Piața Victoriei, Rareș Bogdan a anunțat că va fi acolo de la ora 18:00, iar apoi va avea emisiune.

„Văd că unii se grăbesc să mă dea plecat de la Realitatea Tv. Să se liniștească, nu am plecat nicăieri și nici nu am fost concediat. Am avut discuții cu partidul în care aș intra daca aș face pasul spre politică. Deși sunt admiratorul tinerilor excepționali din USR pe care i-am avut adesea invitați, deși descopăr în PLUS oameni onești, dornici să redea țara celor care o clădesc, sunt sentimental, mă leagă multe de istoria PNL, si de imaginea politicienilor majori care au modernizat Romania. Deocamdata atât, nimic altceva. Chiar nu am altceva de adaugat.

Mai mult, ii stiu personal pe multi dintre primarii librarali care au schimbat si occidentalizat orasele pe care le conduc. Insa repet, NU am luat o decizie. Azi sunt strict jurnalist. Sa nu speculam altceva pana nu este cazul si daca va fi cazul.

Ne vedem diseară de la 21.00 Live, asta dupa ce ne vom întâlni după 18.00 în Piața Victoriei. Jos PSD/Alde si UDMR! #opozitiaUNITĂ”, e mesajul lui Rareș Bogdan.