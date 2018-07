Rareș Bogdan face show pe Facebook - Mesaj viral pentru PSD

Jurnalistul Rareș Bogdan este din ce în ce mai optimist. Acesta prevede un viitor negru pentru PSD la următoarele alegeri. Realizatorul a postat o poză cu celebrul mesaj care s-a viralizat pe Facebook.

După episodul cu celebra mașină, Sorin Bobiș, un bărbat din Cluj, a scris cu tractorul pe câmp”M… PSD”.

”Noi voiam să scriem un alt mesaj, dar după ce am văzut la televizor (mașina cu plăcuțele de înmatriculare virală pe rețelele de socializare, n.r.), am schimbat. Nu se putea face fără GPS. Literele sunt coordonate cu GPS-ul tractorului”, a declarat autorul mesajului, Sorin Bobiș, la Realitatea TV, conform Bugetul.ro.

Clujeanul a publicat o fotografie și pe Facebook, în care se întreabă retoric dacă se vede de pe Lună. Imaginea a devenit virală.

Bărbatul a dat un indiciu pentru cei care aterizează pe aeroportul din Cluj și l-a spus să se uite pe dreapta cu două-trei minute înainte să ajungă pe pistă.

Autorul este unul dintre clujenii care îniarnă a venit pe jos până la București ca să protesteze împotriva Guvernului. Tot el este cel care a inițiat protestul cu corturi din centrul Clujului.

Imaginea a fost postată și de Rareș Bogdan pe Facebook.

Un mesaj cu conținut obscen la adresa PSD a fost scris de doi protestatari din Cluj-Napoca pe un deal situat la 40 de kilometri de municipiu, cu litere pe o lățime de 60 de metri, să poată fi citit din avion, proprietarul terenului anunțând că Poliția i-a sugerat să șteagă mesajul.

Sorin Bobiș, organizatorul unui marș al protestatarilor clujeni la București și inițiatorul protestului non-stop cu corturi în Piața Unirii din Cluj-Napoca, a declarat, corespondentului MEDIAFAX că mesajul anti-PSD pus pe deal a fost preluat de la românii care au venit din străinătate.

”Am prezentat cel mai mare banner din lume, care se întinde pe circa două hectare, pe un deal la circa 40 de kilometri de Cluj-Napoca, la jumătatea distanței față de Reghin, între Zorenii de Vale și Cămărașu. Este scris un mesaj pe o proprietate particulară, o miriște, aparținând prietenului meu Alexandre Lacaille, cu care l-am realizat împreună joi. O literă are 60 de metri, am realizat cu un tractor cu un utilaj numit cultivator, care este ca o grapă. Noi am preluat mesajul românilor care au venit din străinătate la adresa PSD și am încercat să îl facem la o scară mai mare. Se poate vedea din avion de către cei care aterizează la Cluj-Napoca sau la Târgu Mureș”, a spus Bobiș.

Sorin Bobiș a mai declarat, sâmbătă, corespondentului MEDIAFAX, că a fost citat pentru duminică la Postul Poliție din Apahida pentru explicații privind mesajul scris pe deal.