Rareș Bogdan, la România TV: 'Eu nu sunt prieten cu Klaus Iohannis' + Cum a ajuns în PNL

Rareș Bogdan a lămurit cum a ajuns să candideze pentru PNL, deși spunea că nu va intra în politică! Invitat de Victor Ciutacu, fostul jurnalist a dezvăluit că nu a avut nicio discuție cu președintele României înainte de a accepta oferta PNL de a deschide lista pentru europarlamentare.

Mai mult, Rareș Bogdan a ținut să precizeze că Iohannis este cel mai bun președinte ”în acest moment”.

”Eu nu sunt prieten cu Klaus Iohannis, eu l-am susținut și îl voi susține, pentru că îl consider cel mai bun președinte, în acest moment. Eu nu am vorbit cu el, a vorbit Ludovic Orban cu el, eu am vorbit doar cu Ludovic. Decisiv a fost ce mi-au prezentat ei, sondajele de opinie, cercetările sociologice și invitația lui Ludovic Orban.”, a declarat Rareș Bogdan la România TV.

