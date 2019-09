Rareș Bogdan, mărturie ȘOC: Cine ar fi, de fapt, persoana care i-a acordat împrumutul de 800.000 de lei Rovanei Plumb

Rareș Bogdan i-a dat replica liderului PSD Viorica Dăncilă, în chestiunea scenariilor anti-Rovana Plumb. Europarlamentarul a dezvăluit la Digi24 identitatea persoanei care i-a dat banii Rovanei Plumb, o persoană extrem de influentă din Republica Moldova, lucru care ar fi agravat situația candidatului nominalizat la funcția de comisar european. Asta, deși Rovana Plumb a specificat, în declarație, că banii i-a luat de la Elena Loghin.

Citește și: Dincă bagă anchetatorii ÎN SPERIEȚI: Criminalul din Caracal are tendințe sinucigașe

„În comisia respectivă, cei mai mulți reprezentanți îi are PPE, care este cel mai mare grup 183 de eurodeputați, grupul domnului Dacian Cioloș are 108 eurodeputați, este al treilea grup. Dacă doamna Dăncilă continuă să se victimizeze și consideră că sunt vinovați ba liderii PPE, ba liderii Renew, respectiv USR-Plus, ba președintele Iohannis care ar fi făcut nu știu ce, însemnă că chiar nu înțelege nimic din relațiile internaționale. Este o absurditate, pentru că vorbim de eurodeputați juridici, vorbim de 23 de eurodeputați joi, respectiv 21 prezenți astăzi, vorbim de acte, vorbim de documente, vorbim de chestiuni clare a căror clarificare i s-au solicitat, vorbim de solicitările făcute de Comisia Juri, către 9 deputați, deci nu doar cei doi, au fost sub ochiul Comisiei Juridice, au fost încă șapte, dar aceștia și-au rezolvat problemele, au trimis documentele necesare și au adus toate lămuririle. Astăzi pe lângă eurodeputații din Comisia Juridică au mai participat și experții din cadrul departamentului de asistență juridică din cadrul Parlamentului European. Președintele PE, care este un socialist a încercat, a cerut reanalizarea, a cerut încă o verificare, a cerut să se reîncerce reglementarea acestei chestiuni. Dar doamna Rovana Plumb s-a înfundat și mai rău. A spus că a plătit datoria cu două apartamente. Vă spun o bombă: doamna de la care a luat respectivul împrumut, se pare că este unul dintre acționarii din compania aeronautică din Moldova. De asta doamna Rovana Plumb era într-o compatibilitate totală și pe această chestiune. Deci au fost mai multe chestiuni decât împrumutul și returnarea împrumutului de 800.000 de lei care au apărut în spațiul public”, a declarat Rareș Bogdan.